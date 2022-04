Era in silenzio da Capodanno, salutato con gli ultimi fuochi pirotecnici e un calice di spumante per un 2022 di ripresa, resilienza, resistenza e rimanenza…E così è stato con una guerra scoppiata in Quaresima, dopo i giochi invernali di Pechino, che sta infiammando l’Ucraina e sconsiglia (la rima ci sta tutta) di fare ammauina. Serve la pace e Pino Siggillino, leader massimo del movimento ”APPeppino” ,ha deciso di lasciare la sezione di via Ridola e l’immagine da Requiem della chiesa del Purgatorio – luogo di dialogo tra Occidente e Oriente- per sollecitare il miracolo alla Madonna di Fatima. Con lui Stacchio Grieco , che ha nella matrice del cognome il ponte ideale del dialogo interreligioso della Cristianità tra il cuore del cattolicesimo e le diverse anime dell’ortodossia: da san Pietro a san Cirillo, dal Vaticano alla Valle delle Meteore, da Costantinopoli a Mosca a Kiev. I due, intanto, stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli del viaggio, che avverrà dopo il 25 aprile, giorno della Liberazione, per partire alla volta del santuario di Fatima. Quel luogo del Portogallo sacro alla cristianità dove si recheranno, come confermano le immagini davanti alla chiesetta di Sant’ Eligio, per anni sede del comitato Sant’ Eustachio, con le mani giunte ( la sigaretta, purtroppo era stata appena accesa) e occhi e anima rivolti al cielo. APPeppino ci racconta come è maturata la scelta, forte di fede e reminiscenze legate alla storia di comunità della parrocchia di San Pio X e a luoghi ameni della Murgia, a cominciare dalla chiesa della Madonna delle Vergini.

” Ho fatto un sogno – ricorda Pino Siggillino- mentre ero tra le braccia di Morfeo, in poltrona. E vedevo la Madonna di Fatima che mi diceva: ‘Pino che aspetti, che stai a fare in via Ridola a guardare chi passa? Tu che sei stato sempre in lotta, in piazza, per nobili ideali di pace contro la guerra in Vietnam , contro le stragi di bombe nelle piazze e sui treni, dai il buon esempio…Vieni qui e vedrai…” Quel vedrai mi ha colpito. L’ho detto anche a mia moglie Antonella e mi ha consigliato di ”andare dove mi porta il cuore”, come riporta il titolo di un noto libro di Susanna Tamaro. E così l’ho detto anche al nostro Stacchio, responsabile di piani quinquennali e di relazioni internazionali, che si è unito in preghiera con me. Lo faremo in italiano, ma siamo poliglotti e a Fatima pregheremo per la pace”. Spiegato il mistero di Matera, visto che quelli di Fatima rivelati dalla Madonna ai tre pastorelli (Giacinta, Lucia e Francesco) piano piano sono stati svelati, e perchè non è stata scelta la vicina (si fa per dire) Medjugorie.



” Non potevamo che recarci nei santuari riconosciuti dalla Chiesa – ha precisato Eustachio Grieco. E Fatima per storia e significato era e resta il luogo ideale. Ma non escludiamo di deviare, al ritorno, per Lourdes e poi ritornare a Matera con la pace raggiunta. Servono buon senso e un miracolo. La Russia tira dritto, come abbiamo letto e visto in numerosi servizi, sui perchè ? e i per come ? della guerra e di chi si appresta a trarre vantaggi. Quello che è certo è che Papa Francesco si è espresso in maniera chiara e coerente per la pace. Sandro Pertini invitava a svuotare gli arsenali di armi e a riempirli di grano. Noi li riempiremo di parole e preghiere di pace. Siamo e resteremo fedeli alla linea”. E c’è da crederci. A ravvivare la fiamma della Speranza (il ministro della Salute non c’entra nulla ) una candela che resterà accesa nella sezione di via Ridola per tutta la durata del viaggio. A Vito Evangelista ( che curare anche le dirette web da San Giovanni Rotondo e dall’Incoronata) e a Franco Capolupo il compito della sostituzione di quelle consumate e l’accensione delle nuove. Nel frattempo Antonella Resta, responsabile campagne e pari opportunità del movimento, sta preparando la bandiera della pace con un cuore immacolato. Michele Denovellis sta predisponendo i diversi aspetti amministrativi e logistici del pellegrinaggio, con la sottoscrizione di una polizza assicurativa con la compagnia ”A Devozione”. Il regista Antonio Andrisani sta maturando l’idea di un corto, ma deve prima confessarsi. Felice Lisanti, fresco premiato dall’ambasciata di Spagna, si sta attivano per la prima edizione del premio ” Fatima Matera andate in pace”. A rendere grazie…, per un viaggio e una permanenza che si annunciano lunghi e intensi , il sostegno dell’editore Eustachio Antezza con la stampa dell’enciclica plurilingue Pax, Peace, Paix, Pace e Mir мир, in russo e ucraino. Per la partenza è prevista anche una benedizione. Davanti alla chiesetta di Sant’ Eligio. Poi l’arrivo a Fatima senza clamori, tra preghiere e uno spazio al digiuno. Al massimo un pezzo di focaccia fumante, comprata da Pauluccio. Ite, allora, e tornate vincitori con la bandiera della Pace.