Per l’8 marzo Pro Loco Matera con ”Mythica” con le voci di donne indomite

Un post di Giuseppe ”Peppino” Cotugno presidente della Pro Loco Matera Storia, cultura e tradizioni con una mostra interattiva, presso la chiesa Santa Maria de Armenis, in programma dal 7 al 9 marzo. Una narrazione emozionale, a leggere la locandina, dedicataa Ipazia D’Alessandria, Arcangela Cotugno, Isabella Morra, Artemisia Gentileschi e Olympe de Gouges. Alcune note, altre no. Ma sarà l’occasione per conoscere le loro storie e l’eredità che hanno lasciato.” UNA COSA DIVERSA UNA COSA SPECIALE – scrive Giuseppe Cotugno. FINALMENTE *8 MARZO: NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA* IL NOSTRO PARTICOLARE OMAGGIO ALLE DONNE INDOMITE NELLA STORIA CHE HANNO TRACCIATO IL SOLCO DELL’INDIPENDENZA DA SOCIETÀ OSCURANTISTE CHE IN FORMA LATENTE ANCORA OGGI OPPRIMONO LA LIBERTA DI PENSIERO, IN PARTICOLARE FEMMINILE ! PRO LOCO CITTÀ DI MATERA – TERRE DIVINE”. Attendiamo il taglio del nastro