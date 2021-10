Venerdì 29 ottobre -alle ore 20:00- presso il museo Ridola di Matera, il VIvaverdi di ARTErìa presenta un chitarrista di livello internazionale, laureato a Ginevra , di origini materane e campane, riconosciuto oggi fra i giovani talenti assoluti della chitarra classica: ETTORE SCANDOLERA.

Biglietto 10 euro – Ridotto soci e studenti 7 euro – Prenotazioni@arteriamatera.it

Ettore Scandolera (Napoli, 1997) intraprende lo studio della chitarra classica all’età di sette anni seguito dal M° Roberto de Martino.

Nel 2018 si è laureato con il massimo dei voti, lode e menzione presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli nella classe del Maestro Vincenzo Amabile.

Nel Settembre del 2020 ottiene il Master in Music Performance con il massimo dei voti nella classe del Prof. Dusan Bogdanovic presso la Haute école de Musique di Ginevra.

Attualmente frequenta il Biennio Superiore in Discipline Storiche, Critiche e Analitiche della Musica presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci di Salerno.

Nell’Aprile 2018 è risultato vincitore della borsa di studio Swiss Government Scholarship.

Dal 2015 al 2018 è stato allievo del Maestro Aniello Desiderio frequentando inoltre dal Novembre 2017 il corso di Alto Perfezionamento tenuto dallo stesso M°Aniello Desiderio presso l’Accademia Strata di Pisa ricevendo la borsa di studio Roberto Borghini come migliore allievo del corso.

Ha frequentato varie Masterclass in Italia e all’estero con i Maestri: Marcin Dylla, Zoran Dukic, Pavel Steidl, Judicael Perroy, Sergio e Odair Assad, David Russell e Lukasz Kuropaczewski.

Nell’Aprile 2017 è stato selezionato per l’assegnazione del Premio Delle Arti instituito dal M.I.U.R.

Nel 2019 pubblica il suo CD di debutto TANGOS ET DANSES per l’etichetta discografica DotGuitar e nel 2021 un progetto interamente dedicato a Ennio Morricone: Ettore Scandolera plays Morricone per l’etichetta The Bumps Record.

Fin dai primi anni del suo percorso di studi ha vinto premi in Concorsi Nazionali ed Internazionali:

– Primo Premio – XVI Concorso Niccolò Paganini, Italia

– Primo Premio – XXIII Concorso Giulio Rospigliosi, Italia

– Primo Premio – III Amarante International Guitar Festival and Competition, Portogallo

– Primo Premio – III Concorso EduGuitar Program, Italia

– PremioFinalista – XXConcorsoInternazionale JosèTomas di Petrer, Spagna

– Semifinalista – XXVII Concorso Internazionale Hubert Käppel, Koblenz, Germania.

Ettore suona uno strumento costruito dal Liutaio Inglese Philip Woodfield.

“Ettore is certainly a very accomplished guitarist with an excellent technique sense of style and expression, he is an excellent player. “ M° Dusan Bogdanovic

“…Ettore ha la capacità di unire l’eleganza il suono e la tecnica rendendo il tutto fluido e meravigliosamente unico, una grande promessa della chitarra classica… “ M° Aniello Desiderio

“Ettore is a truly fine musician, with very good taste, artistic presence and interesting ideas“ M° George Vassilev

“Scandolera ist ein ausgezeichneter gitarrist “ Akustik Gitarre

Programma:

Napoleon Coste (1805-1883)

Le Depart, Fantasie Dramatique Op.31

Astor Piazzolla (1921-1992)

Verano Porteno

Francisco Tarrega (1852-1909)

Cinque Preludi in D

Pepita (Polka)

Miguel Llobet (1878-1938)

Tre Canzoni Catalane:

Canco del Lladre

El Testamento d’Amelia

El Noi de la Mare

Gaspar Sanz (1640-1710)

Suite Espanola

Ennio Morricone (1928-2020)

La Leggenda del Pianista sull’Oceano

C’era una volta il West.