Questa sera, 9 agosto, JUPITER! Concerto mozartiano a Matera nei Giardini del Museo Ridola. Ad esibirsi l’Orchestra di Matera e della Basilicata, solista al pianoforte Nico Fuscaldo, direttore d’orchestra il M° egiziano Ahmed El Saedi. La produzione è del Lams, Associazione Culturale “R.D’Ambrosio” – Orchestra di Matera e della Basilicata. Ingresso gratuito, solo con green pass, ore 20,30 – inizio concerto ore 21.

“Dopo il successo –si legge in una nota– dei concerti-anteprima tenutisi nell’Abbazia di Montescaglioso dal 1 al 6 agosto con artisti come Fabrizio Bozzo, Julian Oliver Mazzariello, Andrea Lucchi, il MATERA MUSIC FESTIVAL – festival musicale internazionale nei luoghi d’arte e sacri di Matera e della provincia vedrà il primo concerto a Matera lunedì 9 agosto nei Giardini del Museo Ridola, con la collaborazione del Museo Nazionale di Matera.

Il programma è tutto dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, con l’esecuzione della rarissima ouverture dall’opera giovanile “Lucio Silla”, il celebre concerto per pianoforte e orchestra in Re minore K 466, e, per concludere, l’ultima sinfonia del genio salisburghese, nella tonalità di do maggiore, la tonalità della luce, solare e incontaminata. Questo luminoso splendore, unito all’olimpica serenità, alla maestà delle dimensioni e al tono solenne e grandioso, hanno guadagnato alla Sinfonia n. 41 K. 550 il titolo di “Jupiter”.

Protagonisti del concerto saranno l’Orchestra di Matera e della Basilicata, il giovane pianista Nico Fuscaldo e il direttore egiziano Ahmed El Saedi.

L’Orchestra di Matera e della Basilicata, promossa e gestita dall’Associazione Culturale “R. D’Ambrosio”, è nata con l’obiettivo di offrire occupazione qualificata ai tanti giovani laureati della Basilicata e del Mezzogiorno. E’ una formazione duttile e flessibile nell’organico e nel repertorio, composta da musicisti giovani insieme ad affermati solisti e professionisti in carriera, per la grandissima parte lucani. Negli anni ha partecipato ad eventi di livello nazionale ed internazionale esibendosi anche in diretta Rai Radio Tre. Ha in repertorio programmi sacri, sinfonici, da camera, e si è distinta anche per l’attenzione alla produzione contemporanea. Di rilievo internazionale le attività dell’anno 2019 con le cerimonia di apertura di Plovdiv 2019, e i concerti “evento” di Matera 2019 con le “prime esecuzioni assolute” di nuove musiche commissionate a Georg Friedrich Haas (considerato “il più importante compositore del mondo del XXI secolo”), Nicola Campogrande e Damiano D’Ambrosio, che tanta eco hanno avuto in Italia e nel mondo. In particolare, la composizione del M° Haas, ha ottenuto premi e riconoscimenti autorevoli: il Premio Abbiati della critica musicale e l’inclusione nella Top 10 dei migliori concerti del 2019 da parte della testata specializzata “il giornale della musica”. L’orchestra è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) sin dal 2018.

Ahmed El Saedi direttore. Il debutto internazionale di El Saedi avviene, nel 1982, dirigendo la Slovak Sinfonietta alla Wiener Konzerthaus di Vienna. Da allora, ha collaborato come direttore ospite con oltre sessanta orchestre internazionali e compagnie operistiche di tutto il mondo, tra cui la Royal Philharmonic Orchestra (Londra), la Suk Chamber Orchestra, la Poznan Philharmonic Orchestra, l’Orchestre de la Société Philharmonique de Montréal, l’Orchestra Sinfonica della West Virginia, l’Orchestra Sinfonica della Radio di Praga, l’Orchestra da Camera Milano Classica, l’Orchestra da Camera Fiorentina, l’Opera Nazionale di Sofia, l’Orchestra Sinfonica di Praga, l’Orchestra da Camera di Praga e il Orchestra Filarmonica del Qatar.

Ha studiato alla Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Vienna con Othmar Suitner (direzione), Friedrich Cerha (composizione) e Franz Eibner (teorie di Heinrich Schenker). Ha inoltre studiato direzione d’orchestra e fenomenologia musicale con Sergiu Celibidache in Germania.

Il Maestro El Saedi si è esibito in molte prestigiose sale, come la Wiener Konzerthaus.

Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per i suoi successi e traguardi artistici/musicali, tra cui la Medaglia del Centenario Villa-Lobos dello Stato del Brasile (1988), il Premio di Stato per la Composizione (1995) e il Premio di Stato per l’eccezionale successo artistico (2000) del Ministero della Cultura egiziano e Croce d’Onore austriaca per la scienza e l’arte (2004).

Nico Fuscaldo, pianista 29 anni, diplomato e specializzato con lode e menzione speciale al Conservatorio “Tchaikovsky” di Nocera Terinese sotto la guida del maestro Filippo Arlia, ha vinto numerosi premi prestigiosi, come il concorso “Clementi” di Spoleto. Ha debuttato in teatri e sale da concerto in Italia (Taormina, Spoleto, Napoli) e all’estero in Romania, Russia, Egitto, Messico. È docente di pianoforte principale presso il Conservatorio “Tchaikovsky” di Catanzaro-Nocera Terinese. È il pianista accompagnatore del corso di direzione d’orchestra tenuto dal direttore Filippo Arlia presso l’Accademia Pianistica Italiana a Taormina. È socio fondatore e pianista dell’Orchestra Regionale della Calabria. Nel 2020 ha registrato per Rai Radio 3 la sonata di Franck con il violinista Massimo Quarta e nel 2021 ha debuttato e registrato il Quintetto per pianoforte op. 81 di Dvorak con il primo violoncello della Scala Massimo Polidori.”

“Con questo concerto sinfonico – afferma il direttore artistico M° Giovanni Pompeo – riprendono le nostre attività, quasi del tutto fermate dalla pandemia: non è un caso l’inserimento nel programma della sinfonia “Jupiter”, a simboleggiare l’ottimismo della volontà, della luce, per un presente ed un futuro di autentica rinascita. Con il MateraMusicFestival abbiamo voluto stilare un cartellone che organicamente coinvolgesse Matera e il suo territorio, con una proposta che va dal sinfonico al cameristico, dal jazz all’operetta (a fine settembre, insieme all’Associazione Lucana Arte Teatro di Enzo Dimatteo), e con protagonisti tantissimi giovani (i musicisti dell’orchestra, i vincitori del Premio Lams)”.