Per il Festivalnstories si gioca ad Altamura e a Gravina

L’associazione il Vagabondo continua …a vagabondare, con la testa al gioco, come si dice dalla nostre parti con un evento denominato Apulia Heritage Games ( Giochi pugliesi ereditati?) alla scoperta ”interattiva e divertente” del patrimomio materiale e immateriale che ci circonda. Giochi di ruolo e dal vivo ( larp) che da venerdì 7 a domenica 9 novembre coinvolgeranno studenti altamurani e gravinesi. Nel comunicato tutti i dettagli. Ragazzi divertitevi e fate divertire. Il gioco è inclusione e poi stimola tutti i sensi e, aspetto non di poco conto, mette da parte per un po’ dipendenza e tossicodipendenz dai social.



🔸Festivalnstories: Apulia Heritage Games 🎮🔸

Mancano pochi giorni all’avvio della seconda edizione di Apulia Heritage Games, il cluster del Festival N* Stories dedicato ai giochi, ai chamber larp (larp da camera) e alla scoperta interattiva e divertente del patrimonio materiale e immateriale che ci circonda!

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre giocheremo tra Altamura e Gravina e, in compagnia del nostro caro amico e fotoreporter Vincenzo Cammarata, coinvolgeremo gli studenti di alcune scuole in un laboratorio dedicato alla fotografia e al game design sul tema del patrimonio altamurano!

E se volete mettervi in gioco, dopo il successo dello scorso anno, torna “L’Assedio di Sidion”, parte integrante del progetto COMETA, a cura di Francesco Chierico e la sua crew!

Si tratta di un gioco di ruolo sul modello di Dungeons & Dragons e si svolgerà sabato 8 novembre alle 19:00, ad Altamura presso l’Agorateca.

❗️C’è ancora qualche posto disponibile, non esitate a contattarci❗️

Email: info@ilvagabondo.org

Whatsapp: 320 689 9346

Programma 👉 Apulia Heritage Games