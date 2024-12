Per il diritto alla salute e all’inclusione scolastica, convegno domani a Matera

In occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, domani 3 dicembre 2024, a Matera presso il salone della Camera di Commercio -con inizio alle ore 9,30- si svolgerà una iniziativa promossa dallo SPI Cgil e dalla FLC Cgil, con le associazioni Famiglia Futura e Cittadinanza Attiva, “contro la lesione del diritto costituzionale alla salute e all’inclusione scolastica nella provincia di Matera“, “contro le politiche inefficaci e i finanziamenti insufficienti che non garantiscono adeguate terapie riabilitative“. Introdurrà i lavori Eustachio Nicoletti (Segretario generale dello SPI Cgil di Matera), mentre sono previsti gli interventi di Federica Aldrovanti (Presidente dell’associazione Famiglia Futuro), Angela Uricchio (Segretaria generale della FLC Cgil di Matera), Maria Antonietta Tarsia (Presidente di Cittadinanza Attiva), il dottor Vito Cilla (specialista in pediatria), il dottor Luigi Di Candia (specialista in fisiatria). Parteciperanno le associazioni Aura Blu e Viviamo Insieme, e i rappresentanti istituzionali che aderiranno all’invito loro recapitato.

