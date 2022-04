“La Ventisettesima edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna” toglie il velo. Il Centro Sportivo Italiano di Matera è pronto a scendere in campo e riaprire le porte dei centri sportivi delle Parrocchie di San Giacomo e San Giuseppe Artigiano ai tantissimi atleti amatoriali e non, pronti a giocarsi il titolo in onore della Patrona della città dei Sassi. Sono aperte le iscrizioni, che termineranno inderogabilmente sabato 14 maggio 2022.”

E’ quanto si rende noto con un comunicato in cui si specifica che:

“La kermesse estiva, che coinvolge ogni anno un numero importantissimo di atleti giovani e giovanissimi, torna nella prima edizione che è possibile definire post pandemica, anche se nel massimo rispetto di tutte le norme ancora in vigore.

Infatti, anche in questa stagione, il direttivo del Csi di Matera, con a capo il Presidente Provinciale Lorenzo Calia, è all’opera per garantire nei minimi dettagli una partecipazione sicura e nel rispetto delle vigenti norme, anche se meno restrittive rispetto agli scorsi anni.

L’idea è quella di ripristinare e tornare alla normalità, sempre nel rispetto dei protocolli previsti dal Centro Sportivo Italiano nazionale e dalle leggi. Riappropriarsi dell’intero utilizzo della struttura, poter tornare sugli spalti dei campi e godersi le giocate dei protagonisti assoluti della manifestazione, gli atleti in gara.

La ventisettesima edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna”, quindi, considera sempre la possibilità di inserire in rosa un numero massimo di 12 atleti, coadiuvati da un massimo di 3 dirigenti. Il rispetto delle norme anti-Covid19 resta la priorità, anche in questo momento.

Alla manifestazione, nella categoria Open, potranno partecipare i maggiorenni, cioè chi alla data della chiusura delle iscrizioni del prossimo 14 maggio 2022, avrà compiuto i 18 anni d’età.

Aperte anche le iscrizioni per tutte le categorie giovanili. E’ infatti pronta anche la Diciassettesima edizione della kermesse rivolta a Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini, per la 9° edizione del Trofeo dedicata al compianto “Franco Iacovone”.

Come ormai di consueto, la categoria Juniores sarà protagonista sul sintetico della Parrocchia di San Giacomo; mentre le altre categorie disputeranno le gare sul rinnovato campo in erba sintetica della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano.

Le iscrizioni saranno limitate ad un numero chiuso di squadre, per permettere agli organizzatori di garantire il pieno utilizzo delle strutture e degli spogliatoi, per l’ingresso in campo e procedere alle sanificazioni di dovere tra una gara e l’altra.

L’appuntamento per la formalizzazione delle iscrizioni è esclusivamente presso la sede del Centro Sportivo Italiano di Matera, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 sino al 14 maggio 2022.

Informazioni si possono chiedere anche via mail all’indirizzo matera.csi@gmail.com.”