Per i “Mercoledì di Unitep” incontro su “La scomparsa dei fatti, la comparsa dell’oracolo” con G. De Vito

In una nota del sodalizio si informa che: “Proseguono i «Mercoledì di Unitep Cultura», attività di partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa e informativa, con il mondo del sapere.

Per mercoledì 28 febbraio 2024 alle ore 17:00, nella sala del Consiglio Provinciale di Matera l’Unitep – Università della terza età e della educazione permanente, invita la cittadinanza a partecipare all’incontro con il giornalista Gianluigi De Vito.

Gianluigi De Vito, 56 anni, social media manager, pedagogista, dottorando di ricerca in “Teaching & Learning Sciences” presso l’Università di Macerata, è giornalista professionista sin dal 1991.

Si occupa di inclusione, diversità, intercultura, terzo settore e Sud del Mondo. Per la Gazzetta del Mezzogiorno è stato più volte inviato in zone di crisi e di guerra, ha lavorato nella redazione Esteri, Politica, Economia, Cronaca, Sport ed è stato capo servizio della Gazzetta di Basilicata.

Con la sua grande esperienza, Gianluigi De Vito illustrerà la realtà dei mass media digitali e quali cambiamenti avvengono nel mondo della informazione con la irruzione delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale.

L’evento, finalizzato ad approfondire temi di scottante attualità, si aprirà con un’introduzione a cura della coordinatrice dei corsi Unitep, Carmela Dinnella.

Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.