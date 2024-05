Per i «Mercoledì di Unitep Cultura», l’incontro “Colore nel cinema: storia e psicologia” con Martina Moliterni.

Proseguono i «Mercoledì di Unitep Cultura», attività -sottolineano gli organizzatori- “di partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa e informativa, con il mondo del sapere.” Quindi, per mercoledì 22 Maggio 2024 – alle ore 17:00, nella Sala Consiliare della Provincia di Matera- l’Unitep “Università della terza età e della educazione permanente” invita tutti a partecipare all’incontro con la docente Martina Moliterni sul tema :“Colore nel cinema: storia e psicologia”.

“Martina Moliterni -si spiega in una nota- è laureata con lode al corso di laurea magistrale in lingue moderne, letterature e traduzione. Continua studiando cinema al corso di laurea magistrale in scienze dello spettacolo e della produzione audiovisiva al DAMS dell’università del Salento. Nel 2022, vince il concorso Francesco Dorigo indetto dal Cinit, che le permette di essere premiata alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nel corso della presentazione, si parlerà della storia del colore nel cinema, non così lineare come molti possano pensare. Si parlerà di come viene usato, sia a livello di composizione che a livello psicologico, con una piccola digressione su come in altre culture la psicologia del colore sia differente.

L’evento si aprirà con un’introduzione a cura di Angela Muscaridola dal direttivo Unitep.

L’appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata, si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori.

Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.”

