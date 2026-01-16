Per i Mercoledì di Unitep Cultura, incontro sul tema “I fattori ambientali nella genesi del cancro”

Mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 17.00, nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero “Turi” di Matera, è in programma un incontro sul tema “I fattori ambientali nella genesi del cancro” con il Dottor Espedito Moliterni, nell’ambito dei Mercoledì di Unitep Cultura, l’attività che il sodalizio svolge per favorire la partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio, con incontri di natura formativa e informativa, con il mondo del sapere. “Il Dott. Espedito Moliterni medico igienista, -si sottolinea in una nota che – ha lavorato prevalentemente per il Dipartimento di Prevenzione della ASM – Azienda Sanitaria di Matera, ricoprendo la carica di Direttore oltre che di Responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico Aziendale. Nel corso della conferenza, si parlerà dei fattori ambientali che giocano un ruolo determinante nella genesi del cancro, con particolare riferimento all’inquinamento e alla situazione ambientale in Basilicata. L’evento si aprirà con i saluti del Presidente Costantino Dilillo. L’appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata, si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori. Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.”

