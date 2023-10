Per i «Mercoledì di Unitep Cultura», incontro con il Teatro di Antonio Montemurro

Tornano i «Mercoledì di Unitep Cultura», attività di partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa e informativa, con il mondo del sapere. Per mercoledì 25 ottobre 2023 alle ore 17,00, nella sala consiliare della Provincia di Matera l’Unitep, Università della terza età e della educazione permanente, invita la cittadinanza a partecipare all’incontro con “Il Teatro di Talia” di Antonio Montemurro. Antonio Montemurro, drammaturgo, attore, regista teatrale, maestro di teatro, racconterà la sua trentennale attività di dialogando con il professor Giovanni Caserta, storico e letterato, nonché autore della ricca prefazione che introduce il primo volume de «Il Teatro di Talia» pubblicato da Edizioni Giannatelli.

L’attrice Elisa Basile reciterà per il pubblico un monologo tratto dalle opere di Antonio Montemurro. Coordinerà l’incontro Costantino Dilillo Presidente Unitep. L’appuntamento, si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori.

Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.

