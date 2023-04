Per i materani biglietto a 6 euro fino a Pasquetta per Pasqua Experience

Per i residenti nella Città dei Sassi agevolazioni prolungate fino al Lunedì dell’Angelo per assistere alla rappresentazione ‘’ Pasqua Experience-Il cammino dell’Uomo’’, in programma lungo un percorso che si snoda nel Sasso Caveoso.

A comunicarlo gli organizzatori del Mef che hanno inaugurato la manifestazione sabato 1 aprile. Pasqua Experience prevede un percorso di 11 installazioni e tre scene animate con 50 figuranti, che disegneranno e narreranno -in 40 minuti- i tempi della Passione e della Resurrezione. Pasqua Experience, ed è qui la novità, metterà in campo linguaggi diversi per creare un suggestivo affresco della Pasqua. Tra questi figurano la luce, con l’illuminazione scenografica dei Sassi e dei quadri narranti, il teatro con la partecipazione di attori e figuranti, l’arte con la riproduzione di quadri famosi della Pasqua, le rievocazioni storiche con l’accampamento degli antichi romani, le scenografie ispirate all’antica Giudea, la musica e gli effetti sonori.

Taglio del nastro è fissato per sabato 1 aprile alle ore 19,30. Sono previsti 11 spettacoli al giorno, il primo alle 17,30 e l’ultimo alle 22,30 con ingressi scaglionati ogni mezz’ora.

La Biglietteria online è su tickets.it – per informazioni contattare i numeri 389.0006041 – 389.0006045. In centro, al piano, è attivo un chiosco per le informazioni del caso . E poi il sito web www.pasquamateraexperience.it.

comunicato stampa

Il costo del biglietto d’ingresso ridotto a “Pasqua Experience – Il cammino dell’uomo”, riservato ai visitatori residenti a Matera e fissato in 6 euro, sarà esteso fino all’ultimo giorno di repliche, ovvero il prossimo 10 aprile, Lunedì dell’Angelo.

Lo comunicano gli organizzatori dell’evento, aggiungendo che la decisione di estendere fino al termine dell’iniziativa l’agevolazione inizialmente prevista fino al prossimo 6 aprile, è scaturita a seguito delle avverse condizioni meteorologiche di queste ore.

Per usufruire della tariffa agevolata però, ricordano gli organizzatori, è necessario recarsi al botteghino muniti di un documento di riconoscimento che ne attesti la residenza a Matera.

Matera, 4 aprile 2023

Ufficio stampa

Pasqua Experience