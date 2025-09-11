giovedì, 11 Settembre , 2025
Eventi

Per i “Libri in terrazza”, domani a Matera, Giuseppe Dalessandro presenta “Torema Boikena”

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Per il settimo ed ultimo appuntamento del cartellone estivo di Libri in terrazzaNote, Gusto & Parole”, previsto per domani -venerdì 12 Settembre, alle ore 20,00- presso la terrazza di Casa Cava, nel cuore dei Sassi di Matera, è prevista la presentazione di “Terome Boikena” di Giuseppe Dalessandro.  “L’iniziativa, -come si ricorda in una nota-che ha preso il via lo scorso 20 giugno e termina il 12 settembre è nata dalla collaborazione tra Altrimedia Edizioni e Residence San Pietro Barisano e intende sostenere la promozione della lettura e del libro e nel contempo occasioni di confronto che arricchiscano il parterre di offerte nell’ambito dell’intrattenimento culturale a beneficio di residenti e turisti.”

Teorme Boikena” “è un intreccio brillante, sullo sfondo di un piccolo paese, che vede il giornalista Luca Laudadio alle prese con un omicidio che sconvolge la tranquilla routine. Schivo e a tratti burbero, nel privato affronta una relazione sentimentale complicata mentre sul lavoro è un professionista serio con una propensione particolare per i casi di nera. Laudadio ha, infatti, spiccate doti investigative grazie alle quali riesce a dare agli inquirenti dritte che si rivelano preziose: giornalista di razza, pedina fatti e persone come un segugio ostinato. Accattivante nello stile e nei dialoghi, con descrizioni nitide e particolareggiate Teorema Boikena ha una trama che intriga e coinvolge.”

Giuseppe Dalessandro, nato a Miglionico (MT), ha svolto studi economici e ricoperto vari incarichi politici, tra cui quello di sindaco della sua città.
Da sempre è impegnato nel sociale e nell’associazionismo culturale.
Appassionato lettore, è anche grazie allo stimolo di rinomati amici scrittori che ha deciso di uscire allo scoperto con questo suo primo romanzo.”

Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
