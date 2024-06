Per i 90 anni della biblioteca Stigliani, speciale caccia al tesoro con gli alunni del Liceo Duni

“Conoscere la storia della biblioteca Stigliani e divulgarla tra le nuove generazioni. E’ la mission della caccia al tesoro in programma dalle 10.30 del 6 giugno a Matera, organizzata dalla Provincia di Matera in collaborazione con la biblioteca Stigliani e il liceo classico Duni per festeggiare i 90 anni di questa istituzione culturale.” Lo si annuncia con una nota in cui si spiega che “Ideata dall’associazione “La Primamericana” di Stefano Sarcinelli, attore e drammaturgo, che ha elaborato i testi insieme all’organizzatrice di eventi Natalia Adorante, la caccia al tesoro è riservata alle prime superiori del liceo classico Duni e si snoderà in sei tappe che, partendo dalla biblioteca provinciale, porteranno i partecipanti in altri luoghi, tra i quali la sede della Provincia di Matera, dove saranno accolti dal Presidente Piero Marrese.

Gli studenti dovranno dare risposta ad alcuni indovinelli su personaggi e luoghi della storia della Stigliani: ad ogni tappa risolta verranno consegnati loro in tutto 6 pezzi di puzzle che, nell’ultima tappa, comporranno all’interno di un quadro che rimarrà come ricordo. Il puzzle ritrarrà il logo disegnato per i 90 anni della biblioteca Stigliani.

Al termine, i ragazzi faranno ritorno in biblioteca dove, nella sala conferenze, ci sarà la premiazione che consisterà, per la squadra vincitrice, in un kindle e, per tutti i partecipanti, in un abbonamento annuale per l’utilizzo digitale del patrimonio librario della Stigliani.

L’iniziativa inizierà alle 10.30 per concludersi alle 13.30.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.