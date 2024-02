Per ”Guerrieri in scena” Uccio De Santis

Quando arriva Uccio mette allegria e non poco e se è in compagnia, come con Antonella Genga e Umberto Sardella, è allora la risata e contagiosa…come nello spettacolo ” Non so che fare prima” che andrà in scena sabato 24 febbraio a Matera, per la rassegna ” Guerrieri in scena” al cineteatro ”Guerrieri”. Un nome una garanzia per trascorrere un paio d’ore di sana allegria. Anticipazioni? Vi toglieremmo la sorpresa. Godetevi Uccio e soci in poltrona, al Guerrieri, naturalemente



Rassegna teatrale

“Guerrieri in scena”

“Non so che fare prima” con Uccio De Santis

(e Antonella Genga e Umberto Sardella)

24 febbraio 2024

Cine Teatro “Gerardo Guerrieri”

MATERA

Terzo appuntamento con l’umorismo dei maestri della risata nella rassegna “Guerrieri in scena”, organizzato a Matera da Euphorica – Apulia Event Creator e Cine Teatro “Gerardo Guerrieri”, con la direzione artistica di Angelo Calculli e Donato Cosmo.

Sale in scena Uccio De Santis con il suo nuovissimo spettacolo “Non so che fare prima”, dove il popolare comico e cabarettista offre uno show con il meglio del suo repertorio fatto di gag e sketch, interazione con il pubblico, con un ritmo incalzante alternando il tutto con video che hanno fatto la storia del celebre programma televisivo “Mudu’”. Dal piccolo schermo al palcoscenico Uccio son sarà da solo, in quanto due dei volti storici e amati della sitcom televisiva, in cui racconta barzellette in piccoli cortometraggi, lo accompagnano in questa avventura teatrale che sta avendo uno strepitoso successo: sono Antonella Genga e Umberto Sardella, suoi compagni di avventura.

Risate e divertimento assicurati, dunque, sabato 24 febbraio nel Cine-teatro comunale “Gerardo Guerrieri” di Matera (piazza Vittorio Veneto; sipario ore 20.30) con lo spettacolo scritto a quattro mani dallo stesso artista Uccio De Santis e suo fratello Antonio De Santis, che è autore e sceneggiatore.

“Non so che fare prima” propone una carrellata di personaggi e situazioni che con la coinvolgente comicità di Uccio De Santis, e la complicità rodata di Genga e Sardella, offrono una serie di autentici quadretti familiari, in una sorta di viaggio nei ricordi di vita vissuta in cui lo spettatore si riconosce lasciandosi coinvolgere fino non riuscire più a trattenere una sana e liberatoria risata. In circa un paio di ore di autentica spensieratezza ci si ritrova proiettati, ad esempio, nel rivivere gli espedienti per vincere la timidezza nelle prime questioni di cuore, le feste organizzate in casa, l’euforia per i saldi dell’estate, le fatiche di fare la spesa al centro commerciale come pure i battibecchi tra moglie e marito sulla gestione degli spazi per l’abbigliamento nell’armadio… salvo che al suo interno non vi sia qualcuno nascosto.

È praticamente impossibile non ridere con Uccio De Santis e con il suo repertorio sterminato di situazioni all’insegna del buonumore e della ilarità, un comico popolarissimo e dalla simpatia irresistibile che vanta anche un seguito innumerevole di follower su tutti i suoi canali social.

Lo spettacolo “Non so che fare prima” con Uccio De Santis segue, nella rassegna in corso nel Cine Teatro “Gerardo Guerrieri” di Matera, ai successi di pubblico dei precedenti show con è Gianni Ciardo con “Dante – Participio presente del passato. La Commedia secondo mhè” (26 gennaio), e con Pinuccio, al secolo Alessio Giannone, con “Non mi trovo” (2 febbraio). Prossimo appuntamento in cartellone è il 7 marzo con Andrea Scanzi che propone “E pensare che c’era Giorgio Gaber”.

La rassegna “Guerrieri in scena” è organizzata da Euphorica – Apulia Event Creator e Cine Teatro “Gerardo Guerrieri”, con la direzione artistica di Angelo Calculli e Donato Cosmo, e in collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Bppb) e Frascella Emanuele Srl di Matera. Radionorba è media partner del cartellone di spettacoli “Guerrieri in scena”.

È possibile acquistare i biglietti online su Webtic.it

Spettacoli apertura sipario 20.30 (botteghino: 18.30 – 20.30)

INFORMAZIONI:

www.cineteatroguerrieri.it – comunale.matera@gmail.com

infoline 0835/334116

EUPHORICA – Organizzatore di eventi (Live Music, Teatro, Spettacoli, Eventi Aziendali e Privati)

www.euphorica.it – euphorica@gmail.com

Euphorica Eventi (Facebook); euphorica_apulia_event_creator (Instagram)

Il cartellone di eventi è organizzato da Euphorica – Apulia Event Creator e Cine Teatro “Gerardo Guerrieri”, con la direzione artistica di Angelo Calculli e Donato Cosmo, e in collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Bppb) e Frascella Emanuele Srl di Matera

Radionorba è media partner del cartellone di spettacoli “Guerrieri in scena”.

Euphorica – Apulia Event Creator – infoline 377/3376205