Per “Giornata nazionale del mare”, convegno a Liceo Scientifico di Matera

“La Giornata nazionale del mare e della cultura marinara si avvicina. In occasione dell’11 aprile, la Lega Navale Italiana organizza in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento, l’Osservatorio Nazionale per la Prevenzione degli Annegamenti Gal Cittadella del Sapere, l’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare e l’Unibas presso il Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera un incontro alle ore 10.30 dal titolo: EDUCAZIONE MARINA E CULTURA DEL MARE.” Lo scrive Marco Pagano, responsabile CEA Lega Navale Matera, in una nota in cui si spiega che “Questa Giornata ha l’obiettivo di mettere il mare al centro dell’attenzione della popolazione generale ed in particolare dei giovani, avvicinandoli alla cultura e alle attività che in mare si svolgono. Un’occasione per riflettere sul ruolo del mare, risorsa naturale di primario valore culturale, sociale, sportivo, scientifico ed economico in un Paese a vocazione marittima come l’Italia. Il Convegno organizzato con la disponibilità del Liceo Scientifico di Matera e grazie alla sinergia messa in campo da Organizzazioni Nazionali, Associazioni e Università si pone, tra gli obiettivi, la promozione di attività di sensibilizzazione ambientale verso i cittadini, rivolte in particolare ai giovani e agli studenti, il sostegno reciproco alle campagne promosse dalle parti e la collaborazione nelle attività di salvaguardia dell’ambiente, monitoraggio e raccolta dati a livello territoriale e nazionale. Nel corso del convegno verrà presentato il documento dell’Osservatorio Nazionale di Prevenzione contro gli Annegamenti circa la prevenzione della sicurezza nelle piscine e per il bambini. L’incontro prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Matera, del Presidente della Provincia di Matera e del Presidente della Regione Basilicata.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.