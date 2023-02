Per chi suonano i Campanacci? Per le Spighe vaganti…

Li avevamo incontrati a San Mauro Forte, nel gennaio scorso, mentre vagavano ( è il caso di dire) come spighe tra stradine e piazzette di quella piccola e ”rumorosa”,per l’occasione, comunità della collina materana che ha dato la sveglia dopo la ”pandemia” a compaesani e turisti al suoni dei campanacci. L’allegra brigata fatta di bravi presentatori,per dirla con Nino Frassica, operatori e assaggiatori di vino e sauzizz paesana delle ”Spighe Vaganti” si è mescolata a quanti, in maniera spontanea e accogliente, festeggiano il ritorno degli armenti mettendo sempre qualcosa- in cantina – sotto i denti. E in cantina, accanto a una tavola imbandita come potrete apprezzare sul web https://fb.watch/iC-RoiPKZp/ i brindisi si sono sprecati all’insegna del ” Voglio fare la persona seria e non il pagliaccio, brindisi faccio al Campanaccio”.



Un buon viatico dopo la partenza, dal ristoro dell’Anno Santo, prima di imboccare la Cavonica con l’inevitabile ritardo di Nunzio Gabriele Chiancone per gustarsi un panino alla bresaola…Ma tradendo la tradizione gastronomica locale dove pancetta, soppressata e salame sono l’emblema della macellazione del maiale. Ma ha rimediato in paese, dove non ha guardato alla linea come Palomba, che non ha potuto dare il classico colpo d’ala del suo cognome a causa di abbondanti libagioni. Del resto come si fa a dire di ”No”…l’ospitalità è sacra e i padroni di casa potrebbero offendersi, anche quelli venuti da Londra per cantare come Mauro o dal Salento come i Sud Sound Sistem che hanno sintetizzato nel loro dialetto cosa significhi tradizioni: ” …Si nu ”ssai da da ddune sta ‘bbieni, nu ssai ddune sta bbai”, che tradotto in lingua italiana fa ”…se non sai da dove viene, non sai dove stai andando” e in sintesi …non c’è futuro senza conoscere il passato. E San Mauro Forte ne ha da ricordare e valorizzare: dalla Torre, diventata spazio museale, a Palazzo Arcieri , ai sapori della buona tavola, alla vena artigianale di Mest Rocck Giammetta che continua a forgiare campanacci di tutte le dimensioni .



Un mestiere e un’arte – la sua- che merita di essere tramandato ai giovani con l’avvio di attività formativa. Un testimone da trasferire ai giovani all’Amministrazione comunale, alla Pro Loco e ai sammauresi che vivono fuori, ma che ritornano volentieri per i Campanacci e d’estate. ”Saper sognare, anche con un pizzico di pazzia” è il segreto per restare – ha detto un giovane- ma poi c’e tanta soddisfazione nell’averlo fatto. Bisogna creare le condizioni per farlo ed è per questo che le ”Spighe Vaganti” hanno agitato con vigore i campanacci. E se li sentite per strada, sul web o su Trm netowrk accodatevi. Ne vale la pena.



E UN GEMELLAGGIO CON SAINT MORITZ