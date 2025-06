Per Amabili Confini: appuntamenti con Silvia Ballestra e Luca Mercadante

Continua a Matera la rassegna Amabili Confini che si prepara ad accogliere i prossimi ospiti in due pomeriggi consecutiv. Mercoledì 11 giugno alle 18:30 nel complesso Le Monacelle, Silvia Ballestra -si legge- “condurrà il pubblico in un viaggio intimo e affascinante tra le pagine del suo saggio sui fratelli Grimm “Una notte nella casa delle fiabe”, edito da Laterza nel 2024. Come un ritorno ‘a casa’, alla poesia e alla creatività, nel buio e nel silenzio di una notte magica trascorsa al Grimmwelt di Kassel, nel quale l’autrice riscopre il potere salvifico delle parole e delle storie, strumenti di coraggio, intelligenza e speranza capaci di superare violenza e ingiustizie. Un omaggio alla forza delle narrazioni e alle voci delle donne che le hanno create e tramandate. Dialogheranno con l’autrice Simona Spinella (curatrice del Musma e di Casa Ortega) e Saverio Ciccimarra (docente). Silvia Ballestra (Porto San Giorgio, 1969), vive e lavora a Milano. È autrice di romanzi, raccolte di racconti, saggi e traduzioni e molti dei suoi libri sono stati tradotti in varie lingue. Ha esordito nel 1990 nell’antologia Papergang – Under 25 vol. 3, a cura di Pier Vittorio Tondelli, e nel 1991 con il libro Compleanno dell’iguana (Transeuropa e Mondadori). Nel 1992 La guerra degli Antò da cui è stato tratto l’omonimo film diretto da Riccardo Milani. Ha scritto la raccolta di racconti Gli orsi (Feltrinelli, 1994), il libro-conversazione con la scrittrice Joyce Lussu Joyce L. Una vita contro (Baldini e Castoldi) e, a partire dal 1998, la “trilogia di Nina” (La giovinezza della signorina N.N., 1998; Nina, 2001; Il compagno di mezzanotte, 2002). Nel 2003 è uscita la raccolta di racconti Senza gli orsi. Con Einaudi ha pubblicato Tutto su mia nonna (2005); con Rizzoli La seconda Dora (2006) e I giorni della Rotonda (2009); del 2019 è il romanzo La nuova stagione (Bompiani). Nel 2022 ha pubblicato per Laterza La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Premi: Comisso, Napoli, Pozzale, Frontino Montefeltro; finalista ai premi Campiello, Strega 2023 e al Fiuggi Storia come migliore biografia).”

Giovedì 12 giugno sempre alle 18:30 in vico G. Bruno, il quartiere San Pardo darà il benvenuto a Luca Mercadante, autore del romanzo “La fame del Cigno”, edito da Sellerio nel 2025. Lo scrittore ospite converserà con gli autori dei racconti scelti tra quelli pervenuti dai quartieri Granulari, San Giacomo e San Pardo sul tema “metamorfosi”. Sarà, inoltre, annunciato e letto il racconto vincitore del concorso per le scuole “I colori dell’immaginazione”, sezione “giallo” (thriller, giallo). Durante l’incontro si ascolteranno anche le parole dei detenuti della casa circondariale di Matera che hanno inviato i loro brevi testi sul tema dell’edizione. Interverrà in loro rappresentanza la docente ed educatrice Liliana D’Ercole.

Seguirà, infine, la presentazione del romanzo “La fame del Cigno” di Luca Mercadante che racconta la storia di un cinquantenne ex pugile e giornalista sportivo, solo e sopraffatto dall’obesità. Ambientato lungo un degradato litorale campano segnato da immigrazione clandestina e criminalità organizzata, il libro segue l’indagine personale del protagonista sulla misteriosa scomparsa di una giovane attivista e influencer torinese, mentre indagava sulla condizione delle donne nigeriane. Un’occasione di riscatto per Domenico Cigno, nonostante i limiti del suo corpo e della sua mente appesantiti dalla stanchezza. Con ironia e amarezza, il romanzo traccia una critica feroce al vecchio e al nuovo giornalismo e riflette sulla discrepanza tra ciò che avremmo voluto essere e quello che siamo diventati. Converseranno con l’autore Rita Montinaro e Michela Gàrgano. Le letture di tutti i brani saranno a cura di Andrea Fontanarosa. Luca Mercadante (Caserta, 1976), ha pubblicato Nata per te. Storia di Alba raccontata fra noi (2018, con Luca Trapanese). Nel 2019 è uscito il romanzo Presunzione, menzione speciale della Giuria della XXX edizione del Premio Italo Calvino.

Amabili Confini off chiuderà l’edizione di quest’anno con due date fuori programma che vanteranno la presenza di Alessandro Piperno, il 19 giugno alle Monacelle e di Laura Imai Messina, il 28 agosto a Palazzo Malvinni Malvezzi. Il programma completo è online sul sito web di Amabili Confini, mentre le registrazioni delle dirette saranno disponibili sulle pagine facebook e instagram dell’associazione e sul canale youtube.