Penne nere, tra tradizione e futuro, a Matera il libro ”Alpini-soldati di montagna”

Un legame forte quello tra i soldati delle Alpi dell’Esercito italiano con la natura e la Patria, supportato da tenacia, spirito di sacrificio, professionalità tra terra e cielo. Gli Alpini operano in silenzio, da sempre, come chiede il rispetto per la montagna e la ”solennità” di luoghi che diventano tutt’uno con la loro anima. Un silenzio rotto… durante le sfilate per la festa della Repubblica e dall’entusiasmo ”contagioso” durante i raduni, gioviali e in pieno spirito goliardico, che le penne nere tengono ogni anno in diverse città del Paese e, con la tenacia dell’Ana territoriale…toccherà come vogliono in tanti anche a Matera e dintorni. E l’occasione per parlare del glorioso Corpo, che ha un secolo e mezzo di storia che si incrocia con quello dell’Italia, in diversi contesti e missioni, è la presentazione del libro ”Alpini-soldati di montagna” curato da Mario Renna. L’appuntamento è per martedì 17 marzo alle 18.00. Sarà Michele Di Vico, consigliere della Sezione Bari Puglia-Basilicata dell’Associazione Nazionale Alpini a introdurre la serata, che – insieme al Gruppo Alpini di Matera – guidato da Vito Giasi, ha organizzato l’evento col patrocinio del Comune di Matera e della Camera di Commercio e in collaborazione con l’Associazione Culturale Storia e Memoria.



IL COMUNICATO STAMPA

A Matera la storia e l’attualità degli Alpini, il Corpo dell’Esercito più famoso e amato

Martedì 17 marzo alle 18, presso la Sala Riunioni della Camera di Commercio, Tiziana D’Oppido e il colonnello Mario Renna dialogheranno sul tema degli Alpini, uno dei Corpi dell’Esercito più famosi e amati, dal 1872 protagonista delle campagne militari italiane e in prima linea anche nelle operazioni di soccorso a

seguito di catastrofi naturali. Il dialogo ruoterà intorno al volume “Alpini – Soldati di montagna”, frutto della collaborazione tra l’Esercito Italiano e Giunti editore e curato da Mario Renna, partendo dalla formazione delle prime quindici compagnie nel 1872 per arrivare alle moderne missioni per la stabilità e la sicurezza internazionale.



L’opera – che si avvale della prefazione del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. Carmine Masiello – esplora a 360° il mondo delle penne nere ponendo l’accento sullo stretto legame del Corpo con la montagna e le sue genti, soffermandosi sui grandi successi negli sport invernali conseguiti dagli atleti Alpini del Centro Sportivo Esercito che hanno brillato anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Il libro di grande formato è illustrato da centinaia di immagini realizzate in larga parte da fotografi militari e traccia le nuove frontiere delle Truppe Alpine dell’Esercito, introducendo l’elemento di novità dell’iniziativa

editoriale: per la prima volta viene esplorato in profondità il mondo degli Alpini moderni e tecnologici, i quali continuano – in contesti nuovi – a perpetuare la vocazione di addestrarsi a vivere, muovere, combattere e soccorrere in montagna d’estate e in inverno a climi artici, all’interno di reparti formati oggi

da uomini e donne provenienti da ogni regione d’Italia.

Le pagine raccontano anche la natura solidale degli Alpini in armi insieme a quelli dell’Associazione Nazionale Alpini, sempre presenti sui fronti delle grandi emergenze, con le penne nere per la prima volta in campo nel 1908, dopo il terremoto di Messina e Reggio Calabria, e poi sul Vajont, in Friuli, Irpinia, Italia

Centrale, Emilia e Romagna e pure ad Haiti, negli anni 2000, senza dimenticare il ruolo di primo piano svolto dalle penne nere in armi e in congedo durante la pandemia del Covid-19 in tutto il territorio nazionale, con il generale alpino e lucano Francesco Paolo Figliuolo alla guida di una campagna vaccinale senza precedenti.

L’evento verrà introdotto da Michele Di Vico, consigliere della Sezione Bari Puglia-Basilicata dell’Associazione Nazionale Alpini che – insieme al Gruppo Alpini di Matera – guidato da Vito Giasi, ha organizzato l’evento col patrocinio del Comune di Matera e della Camera di Commercio e in collaborazione

con l’Associazione Culturale Storia e Memoria.

