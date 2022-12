Penelope Italia Odv, torna a Potenza, per il suo ventennale

“Il 9 Dicembre 2022 Penelope, associazione delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, torna a Potenza dopo 20 anni. Un ritorno voluto dalle famiglie che 20 anni fa si sono ritrovate nella cittadina lucana per dare voce a storie di persone scomparse che spesso venivano dimenticate.” E’ quanto si annuncia con una nota che così prosegue: “La farfalla multicolore né è diventa il simbolo. Una farfalla che vola da 20 anni, tra il vento della speranza e della verità. Spesso rimane prigioniera di omertà e sottovalutazione, ma sempre torna a volare spinta dal coraggio delle famiglie.

Alle ore 17 presso la Galleria CIvica del Palazzo Loffredo, si terrà un incontro tra Penelope e la cittadinanza. Interverranno, oltre al Presidente Nazionale, Avv. Nicodemo Gentile e alle rappresentanze delle sezioni territoriali dell’Associazione Penelope. la famiglia Claps, il Sindaco Mario Guarente, il Prefetto Michele Campanaro e Il Questore Antonino Pietro Romeo.

Alle ore 19 Penelope sarà in Piazza Matteotti, dove farà memoria dei suoi scomparsi, per poi spostarsi davanti alla Chiesa della Santissima Trinità e ricordare Elisa Claps insieme alla famiglia Claps ed all’Associazione Libera.

Ringraziamo l’amministrazione Comunale per l’appoggio dato nell’organizzazione dell’evento e per l’illuminazione di “verde speranza” del Palazzo Comunale il giorno 9, che si ripetera’ anche il giorno 12 Dicembre, nella giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini di Potenza. Penelope in un volo perpetuo di attesa, speranza ed emozioni, con pazienza, autenticità, empatia, determinazione e vicinanza, è riuscita ad essere un’ancora per molte famiglie.”