Pellegrinaggio all’Abbazia di Pulsano per San Giovanni da Matera

Non restano in preghiera… i soci e i devoti dell’Associazione “Amici Pro San Giovanni da Matera’, gemellata con Ginosa (Taranto) e Calvello (Potenza, che hanno organizzato per il 15 giugno un pellegrinaggio all’abbazia di Pulsano ”nel solco e sulle orme di San Giovanni da Matera, tra storia e fede dei popoli che legano le comunità della Città dei Sassi e di Monte Sant’Angelo ( Foggia). E per quella data, il sodalizio guidato dal presidente Emanuele D’Adamo, coadiuvato alla segreteria da Nunzio Maria Paolicelli, ha organizzato le cose per tempo e con un programma,che prevede una relazione sulla vita a Pulsano di San Giovanni da Matera, la celebrazione eucaristica nella chiesa cripta di San Maria di Maria di Pulsano, il posizionamento e benedizione dell’icona raffigurante il Santo e, naturalmente, la visita ai luoghi e dintorni come Manfredonia. Un pellegrinaggio, come riportano le foto a corredo dell’articolo, preceduto da incontri, visite tra rappresentanti di autorità religiose e civili delle città che hanno visto il passaggio e l’opera di San Giovanni da Matera.

DA PULSANO A MATERA