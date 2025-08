Pelle, parole …e Amore per il concerto spettacolo di Anna

L’artista miglionichese Anna Terlimbacco torna a deliziarci con un evento annuale, preparato con la meticolosità e l’entusiasmo di sempre, con un concerto spettacolo in programma nella corte del castello del Malconsiglio di Miglionico (Matera) giovedì 7 agosto. Il tema è,come la sua dedizione per il canto, la poesia, il ballo, è legato a tre parole che sintetizzano sensibilità, vita e ricerca della sua persona e personalità. E non dimentichiamo un altro termine, passione, che nella serata del concerto spettacolo di sarebbe stato bene : ”Passione”. Quella la vedremo tra un canzone e un pazzo di danza, Anna ha pescato a piene mani un po’ tra tanti generi e autori, con quel tocco di creatività e di originalità che non deluderanno- anzi- ”appassioneranno quanti attendono, come ogni anno, il suo spettacolo o assisteranno per la prima volta.



COMUNICATO STAMPA

PELLE, PAROLE E CUORE

Concerto-spettacolo di e con Anna Terlimbacco

Giovedì 7 agosto 2025 – ore 21:30

Corte del Castello del Malconsiglio – Miglionico (MT)

Ingresso libero.

Un evento patrocinato dal Comune di Miglionico.

Dopo il successo di “Amore e seduzione”, Anna Terlimbacco torna in scena con “Pelle, parole e cuore”, un concerto-spettacolo che intreccia musica, parola e danza in un racconto profondo ed emozionante sull’amore.

Un percorso sensoriale che attraversa i generi musicali – dal tango all’opera, dal jazz alla bossa nova fino al pop e alla canzone d’autore italiana – per raccontare l’amore in tutte le sue sfumature: desiderio, passione, gioia, dolore, separazione, liberazione.

In scena:

Anna Terlimbacco – voce, testi, tango

Matteo Ruggiero – chitarre

Cristian De Martino – pianoforte

Michele Lobefaro – danza tango



Estratto della biografia di Anna Terlimbacco

Anna Terlimbacco è una curiosa della vita. Si laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università la Sapienza di Roma e consegue la laurea in Discipline musicali presso il conservatorio di Frosinone, e durante alcuni anni di studio è una delle voci dell’orchestra sperimentale del conservatorio stesso, orchestra ospite anche a Villa Celimontana jazz.

Voce in formazioni musicali che spaziano tra il jazz, la bossa e la musica d’autore italiana, non dimentica la sua passione per le scarpe da ballo.

Approfondisce il tema dell’educazione musicale e lo studio della voce.

Nel 2016 è Premio Nazionale Ciociaria in qualità di scrittrice.

Si specializza in canto in conservatorio.

Autrice e protagonista di spettacoli che portano in scena, e fanno dialogare musica, canto, tango e parole, tra questi Amore e seduzione nel 2024

Dopo un master in comunicazione e giornalismo consegue la certificazione di seo specialist.

Vieni a letto con me è la sua settima pubblicazione.

Partecipa a vari concorsi di canto, tra questi il Concorso Musicale Internazionale Mediterraneo 2025 dove le viene conferito il primo premio nella sezione canto lirico.

Scrittrice. Esperta di contenuti, scrittura creativa, giornalistica, pubblicitaria e per il web.

Speaker radiotelevisivo. Responsabile della comunicazione.

Speaker radiotelevisivo e pubblicitario per Ciccio Riccio.

È stata direttrice per Teams tv, area cultura, e attualmente redattrice per Telesmart.

Diplomata, oltre che, in discipline musicali e canto jazz, in canto lirico.

Contatti e info:

✉️ info@annaterlimbacco.it

📞 349 7811567

📱 Facebook: [Anna Terlimbacco](https://www.facebook.com/anna.terlimbacco.52/)

📸 Instagram: [@anna_terlimbacco](https://www.instagram.com/anna_terlimbacco?igsh=MXA3aTJpa2ozZ2hrcw==)