Pecora, pane e non solo… Altamura in festa con ” Murgia a Morsi ”

C’è da mangiare e brindare, naturalmente, ma anche partecipare a laboratori, convegni, ballare e divertirsi alla manifestazione ”Murgia a Morsi”, o se vi piace il dialetto a ” Muzzch” inaugurata nella serata di venerdì 15 settembre ad Altamura ( Bari) su iniziativa dell’ Associazione Culturale Al.Gra.Mà. Il programma, ripreso dal sito dell’associazione, è davvero vario e corposo e si svilupp tra il Monastero del Soccorso e piazza della Resistenza. Sarà così fino a domenica 17, in concomitanza con i lunghi festeggiamenti per la Madonna del Buoncammino. Per i buongustai è l’occasione per gustare i piatti tipici della murgia, seguendo il belato delle greggi…fino alla pecora alla rizzola.



Murgia a Morsi 2023 – Programma

Venerdi 15 Settembre 18:00 Apertura Porte Murgia a Morsi

ore 1930 – 22:00 Bassa Banda in collaborazione con il maestro Giuseppe Basile (Piazza Resistenza)

ore 20:30 Monica Pichichero e il gruppo danze storiche di Santeramo in Colle (Piazza Resistenza)

ore 20:30 Gruppo Folkloristico Città di Locorotondo (Piazza Resistenza)

ore 21:00 Kalascima (Monastero del Soccorso)

ore 22:30/23:00 – 1:00 Giacomo Denora Dj Set (Monastero del Soccorso)



Sabato 16 Settembre

ore 11:00 Convegno – 20 anni di Pane DOP (Monastero Santa Croce)

ore 17:00-19:00 Stage di Pizzica a cura di Pietro Balsamo (Monastero del Soccorso)

ore 1930 – 22:00 Bassa Banda in collaborazione con il maestro Giuseppe Basile (Piazza Resistenza)

ore 20:00 Obiettivo Successo – “I fem’n də chesa nostə” regia Cinzia Clemente (Monastero del Soccorso)

ore 20:00 Accademia di Arti Sceniche “Arabesque Movie Dance” di Lucia Carulli e Pia Ciaccia (Piazza Resistenza)

ore 20:30 Laboratorio Vini La murgia liquida e gentile: I ROSATI (Ex Monastero Santa Croce)

ore 20:30 Gruppo Folkloristico Re Pambanelle (Piazza Resistenza)

ore 21:00 Jazzabanna (Monastero del Soccorso)

ore 22:30/23:00 – 1:00 Funky Pì Dj Vinyl Set (Monastero del Soccorso)



Domenica 17 Settembre

ore 10:30 – Laboratorio Madonnari (Piazza Resistenza) – Su prenotazione, posti limitati

ore 10:30 – Laboratorio Arti Bianche (Piazza Resistenza) – Su prenotazione, posti limitati

ore 10:30 – Laboratorio Orecchiette (Piazza Resistenza) – Su prenotazione, posti limitati

ore 10:30 – Laboratorio Fumetti per Bambini (Piazza Resistenza) – Su prenotazione, posti limitati

ore 10:30 – Laboratorio Miele (Monastero del Soccorso) – Su prenotazione, posti limitati

ore 10:30 – Laboratorio Lettura Dinamica MASCI (Piazza Resistenza) – Su prenotazione, posti limitati

ore 10:30 – Laboratorio MASCI “c’era….un tappo” (Piazza Resistenza) – Su prenotazione, posti limitati

ore 10:30 – 13:00 Gruppo Folkloristico Comitato Feste Popolari Grassano (Piazza Resistenza)

ore 17:00-19:00 Stage di Balfolk a cura di Mina Morrelli (Atrio Liceo Classico)

ore 18:00-19:30 Amore di Sale – Arterie Teatro (Monastero del Soccorso) ingresso a pagamento

ore 20:00 – 20:30 Omaggio a Saverio Mercadante – Performance Maestro Michele Carulli, Lucia Carulli e Grazia Fortunato (Piazza Resistenza)

ore 20:30 Gruppo Folkloristico Re Pambanelle (Piazza Resistenza)

ore 20:30 Alessandro Pipino (Monastero del Soccorso)

ore 22:00 Soballera (Monastero del Soccorso)



Info prenotazione Laboratori Caterina: 333 953 5672



Info e prenotazione Stage di Balfolk e di Pizzica Luciano 3207220383



Giacomo 335 716 1755