Peccato. Salta AltamuraBeat2024. Coraggio,Carlo. Non demordere!

Come tanti eravamo già pronti a seguire la tre giorni di AltamuraBeat2024, con il primo batterista dei Beatles Pete Best, la Formula 3, la serata dedicata a Lucio Battisti con Mogol e GianMarco Carroccia, ma motivi organizzativi- sintetizziamo- e problemi di salute del dinamico Carlo Camicia, che si è speso e non poco per l’evento, hanno consigliato di rinviare tutto alla migliore occasione. A Carlo e a quanti seguono con passione quel particolare momento storico della musica internazionale, segnato da musicisti di spessore e creatività, l’invito a non demordere e a tenere duro. Arriverà il momento per riorganizzare e dare appuntamento a quanti, come noi, hanno compreso i motivi del rinvio. I biglietti dei concerti saranno rimborsati.



++ COMUNICATO STAMPA ++

Con grande rammarico e dispiacere comunico che la manifestazione della AltamuraBeat2024 indetta per i giorni 21, 22 e 23 giugno 2024, per sopravvenuti imprevedibili ed inaspettati motivi di carattere personale legati alla mia salute, viene annullata e rinviata a data e luogo da destinarsi.

Sono costretto a rinunciare ad un progetto da me fortemente voluto nel quale ho sempre creduto e nel quale ancora oggi credo e ciò nonostante le grandissime difficoltà registratesi nel corso della sua organizzazione.

Si pensi all’inziale rideterminazione delle location, in prima istanza individuate e dislocate in almeno cinque quartieri periferici della città, ove sarebbero stati allestiti i palchi per i concerti e le attività connesse al tema della manifestazione, poi ridotte per ragioni legate pubblica sicurezza dei partecipanti.

Si pensi alla successiva comunicazione da parte del Comune di Altamura dell’inutilizzabilità dello Stadio Comunale “Tonino D’Angelo”, sede ideale sia per l’effettuazione dei concerti e delle altre manifestazioni musicali per la presenza di posti a sedere nelle tribune esistenti, che per l’allocazione nella zona attigua e recintata, già sede di fiere e manifestazioni, dei mercatini, degli artisti di strada, delle esposizioni di auto e moto d’epoca, dei truccatori e parrucchieri, per l’effettuazione di sfilate di moda, per l’allestimento delle zone food e beverage e di quant’altro riportato nella bozza di programma presentato alle autorità competenti e preannunciato alla cittadinanza.

La soluzione alternativa dell’utilizzo del campo sportivo Cagnazzi aveva necessitato l’individuazione di differenti e più onerose soluzioni per rendere il sito adeguato alla normativa vigente sia per la fruizione dei concerti da parte degli spettatori che per la caratura dei concerti in programma, il quale ancora una volta veniva ridotto e rideterminato.

Il mio entusiasmo iniziale era diventato sempre più crescente per il grande consenso registrato nelle due feste concerto svoltesi alla sala Belvedere e per il concerto al Teatro Mercadante dei The Beatbox con la presenza di Carlo Massarini.

La possibilità di ospitare Pete Best, il primo batterista dei Beatles con la sua band inglese, è stato un risultato prestigioso, come confermato dal grande interesse registratosi da parte dei media, parimenti apprezzato è stato l’interesse verso lo storico gruppo musicale La Formula tre, così come l’enorme entusiasmo di avere ad Altamura il maestro Mogol e Giammarco Carroccia, che ne hanno condiviso il progetto.

Di fatto, però, le predette modificazioni del programma hanno fatto registrare un minor interesse generale ed in particolare da parte dei soggetti che avrebbero dovuto operare a corredo della manifestazione (per es. espositori, artisti di strada, operatori alimentari, ecc..) anche per l’assenza di spazi chiusi a protezione dei loro beni durante le fasi di stallo della manifestazione, compromettendone la buona riuscita dell’evento.

Mi sono speso fino a che il mio fisico non mi ha imposto un necessario arresto.

La mia speranza è quella di riprendere appena possibile questa avvincente avventura.

Con stima e gratitudine.

Carlo Camicia