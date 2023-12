Patti Smith a Matera. Un sogno lungo 40 anni…

…e la ”impegnata” cantautrice americana, non poteva che commentare con un ”meraviglioso” dopo aver apprezzato i rioni Sassi e l’habitat rupestre, patrimonio dell’Unesco. E aver scattato una foto dalla stanza di albergo, che ha riprodotto come sfondo sul palco dell’auditorium ” Raffaele Gervasio”, incontrando i giornalisti poco prima del concerto voluto da Piero Romano (anima dell’Orchestra Ico della Magna Grecia) che ha aperto le celebrazioni del trentennale di Matera per i suoi beni paesaggistici, ambientali e architettonici, patrimonio dell’Umanità. “Volevo venire in questa città da 40 anni- ha detto Patti Smith. Sono stata davvero sorpresa dalla vista. Non la potevo immaginare così dalla mia piccola stanza dell’hotel, con una vista meravigliosa e preziosa. Quando ho guardato fuori, stavo piangendo. E’ così bella! Cosi ho scattato la foto e ho scritto una piccola poesia”. Un momento sentimentale, un messaggio di pace, in una fase difficile del mondo contrassegnato da conflitti che colpiscono la popolazione civile. E Patti Smith, ricordiamo, ha scritto nel 2006 ” Qana” che ricorda la guerra in Palestina. ” Scrivemmo la peace of window nel 2006 perchè era una risposta alla morte di una giovane attivista, che stava proteggendo la casa di un professore palestinese- ha detto la cantante. Ho sentito una forte tristezza per i suoi genitori e per quella situazione…Quella è una canzone universale, con la speranza che il genere umano possa comunicare e ricostruire un regno di pace”. E lei porta dentro questo desiderio con le note e le parole dei musicisti che l’hanno ispirata da Ludwig Van Beethoven a Maria Callas a tanti altri con i quali ha collaborato. Ora attendiamo che la magia dei rioni Sassi la ispirano per un nuovo lavoro…E la prima a Matera, naturalmente.