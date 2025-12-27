Patrizia Minardi al lavoro nel Comitato pari opportunità del Soroptimist

Sta lavorando di buona lena, con progetti e un dinamismo che è contagioso sia a Matera che nel far ‘’crescere’’ nuove realtà a livello nazionale e nel comprensorio murgiano del club service della quale fa parte. E non si tira certo indietro, tra impegni in diversi settori, passione per il teatro, con un obiettivo a tutto tondo per le parti opportunità. E la conferma, dopo il comitato di presidenza svoltosi a Milano, del nuovo incarico nel Comitato Pari Opportunità, rafforza il suo impegno per le donne di oggi e per quelle che verranno. Auguri, Patrizia, e buon lavoro.

Comunicato Stampa

Soroptimist International Comitato Pari Opportunità 2024-2025: il bilancio di Patrizia Minardi e il nuovo incarico nel Comitato Pari Opportunità 2026–2027

Si è concluso a Milano, con l’incontro del Comitato di Presidenza del Soroptimist International, il biennio 2024–2025 che ha visto Patrizia Minardi, presidente fondatrice del Soroptimist Club di Matera, protagonista per la prima volta nella squadra nazionale di una delle più grandi associazioni mondiali di donne, nata nel 1921.

«Per la prima volta – racconta la dottoressa Minardi, Componente Comitato Pari Opportunità Soroptimist International – ho vissuto l’impegno e l’emozione di far parte di una squadra che ascolta le esigenze e le aspirazioni delle donne, accompagnandole verso obiettivi concreti con spirito di amicizia e sorellanza. Lavorare al fianco di oltre 5.200 professioniste italiane ha significato confrontarsi con sfide complesse, trovando soluzioni e nuove prospettive di crescita professionale, in un clima di apertura e collaborazione capace di esprimere una sensibilità tutta femminile».

Tra i progetti più significativi del biennio, Minardi sottolinea il lavoro sulle “Pillole di Pari Opportunità”, un percorso di consapevolezza che ha approfondito l’evoluzione dei divari di genere partendo da dati nazionali ed europei, studi di genere, osservatori e ricerche. Professioniste, artiste, scienziate, imprenditrici, docenti e artigiane, con la loro testimonianza, hanno animato un viaggio tra conquiste e sfide ancora aperte, attraversando temi come donne e potere, violenza, stereotipi, conoscenza, tempo, cultura, linguaggi, trasformazioni digitali, salute e cura, donne e pace. Un itinerario pensato per offrire strumenti, costruire consapevolezza e aprire spazi di dialogo e azione concreta contro le disuguaglianze visibili e invisibili che ancora limitano il percorso delle donne, schiacciandole sotto il tetto di cristallo.



Un passaggio centrale del biennio è stato, inoltre, l’organizzazione del Convegno “Cultura e disparità di genere”, svoltosi a Matera dal 29 al 31 marzo 2025. L’iniziativa, che ha coinvolto la partecipazione di diversi Club Soroptimist, istituzioni e imprese culturali, ha posto al centro il contributo femminile nella gestione del patrimonio culturale e nel sostegno delle imprese culturali guidate da donne. Il lavoro svolto è confluito in un Dossier nazionale, ora a supporto dell’Associazione, per promuovere nuove politiche e opportunità di valorizzazione delle competenze femminili nel settore culturale.

Minardi ha inoltre ricoperto il ruolo di madrina del Club Gravina–Alta Murgia, accompagnando la nascita di una nuova realtà di servizio e relazione attiva sul territorio. È stata parte della task force mentoring, ha contribuito ai progetti di medicina di genere e ha collaborato alla redazione del Kit “Cultura dell’Accordo”, strumento operativo pensato per rafforzare le relazioni territoriali e favorire accordi fattivi tra Club e istituzioni.

Guardando al futuro, Patrizia Minardi è stata confermata come componente del Comitato Pari Opportunità per il biennio 2026–2027 del Soroptimist International, nella squadra guidata da Lucia Taormina, a partire dal 17 gennaio 2026. «Rinnovo il mio impegno con lo stesso sguardo curioso della prima volta – aggiunge – convinta che lavorare sulle pari opportunità significhi costruire nuove possibilità per le donne di oggi e di domani».

27/12/2025

Patrizia Minardi,

Componente Comitato Pari Opportunità Soroptimist International