Passione Danza fa ballare Ferrandina con la grazia delle libellule

E il tema della serata ” Figlia della tempesta: acqua e fuoco” per la serata in piazza Plebiscito ha esaltato le virtù dei ballerini, pazientemente istruiti dai maestri Rosanna Di Gilio e Nicola Petrone, con una sequenza di coreografie che ha esaltato arte e grazia femminile. E hanno fatto tenerezza, come riporta il comunicato, l’esibizione dei piccoli di sei anni. Qualcuno di loro, a Ferrandina, se lo augurano seguiranno le orme e i successi delle stelle della danza italiana, le ”ètoiles” Roberto Bolle e di Eleonora Abbagnato.



Il RESOCONTO DELL’EVENTO

FERRANDINA – Una Piazza Plebiscito gremita e calorosa ha fatto da cornice, lo scorso 5 luglio, a “Figlia della tempesta: acqua e fuoco”, lo spettacolo di fine anno della a.s.d. Passione Danza Ferrandina. Guidati dalla direzione artistica dei maestri Rosanna Di Gilio e Nicola Petrone, le allieve e gli allievi di tutte le età – dai piccolissimi under 6 fino al gruppo adulti – hanno portato in scena una lunga serie di coreografie originali dedicate a un tema potente e attuale: l’emancipazione, la libertà e il riscatto della figura femminile dal giudizio altrui attraverso l’arte della danza.



​La serata ha celebrato la danza sportiva in ogni sua forma e stile, coronando una stagione intensa e ricca di grandi successi e traguardi per l’associazione, raggiunti in molteplici gare e competizione a vari livelli. A suggellare la meravigliosa serata e la straordinaria stagione sportiva è arrivato anche un importante riconoscimento: la consegna di una borsa di studio erogata dal CSEN Basilicata all’ a.s.d. Passione Danza, per aver vinto una gara interregionale CSEN, tenutasi il 26 aprile scorso a Policoro. Un ulteriore premio al talento e all’impegno della scuola, dei suoi maestri e dei suoi numerosi allievi.

