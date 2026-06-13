Passeggiata ad Acerenza per moto e auto d’epoca per i due Club di Matera

Raduno di buon mattino. domenica 14 giugno, nel Paip 2 di via Gravina per le formalità di rito e poi incolonnati i mezzi dei due club federati Asi, Lambretta Club Basilicata e il Club Auto e Moto Storiche Matera, partiranno per l’antico centro di Acerenza ( Potenza) per la passeggiata di primavera, inoltrata…Ma contano la volontà di rinnovare l’appuntamento, percorrere nuovi itinerari, far conoscere modelli e marchi del passato che hanno fatto e in alcuni casi continuano a fara la fortuna dell’industria nazionale e, naturalmente, conoscere luoghi e monumenti dei nostri.E ad Acerenza, cattedrale a parte, c’è tanto da vedere. Anche curiosità come l’orologio pubblico ”a sei ore”,

Orologio a sei ore. Si trova su una torre circolare e ha una quadrante in pietra con sei numeri romani inframmezzati da gigli. Vennero introdotti nello Stato Pontificio dal XIII secolo e rimasero in uso fino al periodo napoleonico, nel XIX secolo. Già il tempo…e quello per il pranzo arriverà puntuale presso un agriturismo della zona. A capotavola i presidenti dei due sodalizi Giovanni Scandiffio, per il Lambretta, e Giacomo Dell’Olio per il club auto e moto storiche Matera.



COMUNICATO STAMPA

Il Matera Sassi Lambretta Club Basilicata e il Club Auto e Moto Storiche Matera, associazioni ambedue federate dell’ASI (Automotoclub storico italiano) hanno organizzato per domenica 14 Giugno 2026, la classica “Passeggiata di Primavera”.

Questa volta raggiungeremo il Comune di Acerenza, in Basilicata.

L’obiettivo è quello di ammirare il centro storico della cittadina lucana e di visitare la sua famosa cattedrale, uno dei manufatti più significativi dell’architettura religiosa medievale di Europa.

Il concentramento pre-partenza è previsto dalle ore 8.00 con partenza alle 9,00, presso la zona Paip 2, nelle vicinanze dei campi da calcio “Facchetti” nel Comune di Matera.

Si conta di arrivare ad Acerenza per le ore 11,00 del mattino, percorrendo le strade statali e regionali e, una volta nell’abitato, sostare nei pressi di piazza Glinni.

Qui le moto e le auto (per un totale presumibile di 40 automobili, 30 motociclette e circa 100 tra soci, familiari e amici) effettueranno una sosta per permettere ai partecipanti la visita dell’area.

Presumibilmente intorno alle 12,45, la carovana si sposterà per il pranzo nell’agriturismo “La loggia del monaco”.

Nel pomeriggio i partecipanti rientreranno a Matera.

“Si tratta di una uscita particolarmente significativa sotto l’aspetto culturale– hanno detto i presidenti dei due sodalizi Giovanni Scandiffio e Giacomo Dell’Olio – che ci permetterà approfondire ulteriormente la conoscenza del territorio lucano e di rinsaldare gli antichi legami di appartenenza alla stessa arcidiocesi che, in passato, ha legato le città di Matera ed Acerenza”.

Matera 13/06/2026