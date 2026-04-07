Pasquetta Laertina tra fede, uova, pietanze e fuochi pirotecnici

Pasqua lunga nel Comune di Laterza ( Taranto) con la festa della Madonna delle Grazie che attira nella chiesa di Santa Filomena, su iniziativa dell’associazione Madonna delle Grazie e della Confraternita di San Carlo-come ci fa sapere il devoto della confraternita Giampiero Demeo- compaesani e visitatori del circondario. Programma nutrito con appuntamenti religiosi e di animazione e intrattenimento, senza dimenticare gli alimenti della tradizione come la ”scarcedd”, focacce, taralli e vino, naturalmente. Una benedizione per tutti: a cominciare dagli appassionati di auto d’epoca del Classic Garage che faranno ammirare veicoli che hanno segnato la storia della motorizzazione. Quali? Per saperlo occorre andare sul piazzale della chiesa. Musica,naturalmente, con il gran concerto bandistico ”Città di Laterza” e la ”Premiata Bassa Musica”. Spazio anche alla goliardia con la ”caccia alle uova”a cura del gruppo scout e allo spettacolo per fuochi pirotecnici. E’ la coda di Pasqua…e Laterza la festeggia con tanta spensieratezza.