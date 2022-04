Che sia Pasqua per tutti, per quanti chiedono e cercano la pace, in un momento di lutti, tragedie e sofferenze come quelle che sta procurando la guerra in Ucraina. La celebrazione a Matera, presso il santuario della Palomba,della Messa per le comunità ucraine che vivono nel nostro comprensorio rafforza questo desiderio. A celebrarla

Padre Oleg Grygorets, sacerdote ucraino assistente spirituale per la Puglia della comunità cattolica di rito bizantino. A fare gli onori di casa il nostro arcivescovo, Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, che accoglierà gli ospiti.



IL COMUNICATO

Celebrazione della Pasqua per gli ucraini accolti in Basilicata

Santuario di Santa Maria della Palomba a Matera

Sabato 16 aprile 2022 ore 13.30

Sabato 16 aprile, Vigilia della Pasqua cattolica, la comunità dei frati minori francescani del Santuario di Santa Maria della Palomba di Matera, accoglierà la comunità degli ucraini giunti nel nostro territorio nel mese di marzo in fuga dalla guerra per la celebrazione in rito bizantino della Messa di Pasqua.

La funzione sarà officiata da Padre Oleg Grygorets, un sacerdote ucraino assistente spirituale per la Puglia della comunità cattolica di rito bizantino, alle ore 13.30.

Sarà Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Vescovo della Diocesi di Matera-Irsina, ad accogliere alle 12.30 il celebrante e la comunità ucraina dei residenti in Diocesi e nelle vicine città della Puglia.

L’Associazione italo-ucraina di Puglia e Basilicata ha esteso l’invito a tutti i propri iscritti.

