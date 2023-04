Pasqua e Pro Loco Matera in piazza con tanti eventi

Un’occhiate alle tradizioni, al turismo e allo sport di movimento calcolato…con una proposta di iniziative che la Pro Loco Matera ” Storia, cultura e tradizioni” propone da mercoledì 5 al sabato 8 aprile nell’ambito della manifestazione ”Gusto Italia in tour”. E il lungimirante presidente Giuseppe ”Peppino” Cotugno ha messo sù un programma per residenti e visitatori. Mercoledì 5 aprile, come da locandina, è in programma una dimostrazione didattica di alta cucina in collaborazione con l’Istituto alberghiero ‘Antonio Turi”. Gli studenti, futuri chef, prepareranno in diretta due ricette locali. Nella stessa giornata e fino al 7 aprile gli studenti dell’ Istituto tecnico commerciale ”Antonio Loperfido” svolgeranno attività di informazione turistica plurilingue sulle attrazioni del nostro territorio. Sabato 8 aprile per gli appassionati di scacchi ci sarà la possibilità di assistere al gioco ”in movimento” e su una scacchiera gigante. L’iniziativa, che ricorda quella della partita in piazza di Marostica ( Vicenza) sarà curata dai maestri dell’associazione ” Antonio Lapacciana”. Potranno giocare tutti: grandi e piccini. E occhio allo scacco matto…