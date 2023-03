Pasqua a Matera nel Caveoso tra storia ed emozioni.

”Immergiti nella storia millenaria di Matera durante la Pasqua, in un irripetibile e inedito viaggio attraverso i Sassi tra arte e sacralità” riporta lo slogan che contrassegna l’offerta turistico culturale sul sito web che promuove l’invito a venire nella Città dei Sassi. La proposta è interessante e con un modo originale di proporre e rappresentare contenuti e riti della Pasquale. Non la tradizionale ”Passio Christi” dei piccoli centri con le croci del Golgota, che in tanti a Matera vorrebbero rivedere sul ”Calvario” di Murgia Timone ( e tale resta dopo un discutibile progetto di intervento) ma un percorso unico- come sono i rioni Sassi- che gli organizzatori di Mef e Bitmovies- hanno messo a punto nell’ambito della programmazione comunale degli eventi annuali. E così, per citare alcuni spunti del progetto, I quadri di grandi artisti come Michelangelo, Caravaggio, Leonardo, Mantegna, Guttuso legati a temi religiosi, ispireranno durante il periodo Pasquale, nel Caveoso, il format narrativo ” Pasqua experience. Il cammino dell’uomo” .



L’iniziativa,in programma dal 1 al 10 aprile tra strade e vicinati del Sasso Cavesoso, è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa con la partecipazione degli organizzatori, Franco e Donato Braia per MeF, Mariano Izzo per Bitmovies, don Biagio Colaianni in rappresentanza dell’Arcivescovo Giuseppe Antonio Caiazzo, il sindaco Domenico Bennardi, , la regista Rossella Sapio e componenti dell’associazione volontari dei carabinieri Pasqua Experience prevede un percorso di 11 installazioni e tre scene animate con 50 figuranti, che disegneranno e narreranno -in 40 minuti- i tempi della Passione e della Resurrezione. Pasqua Experience, ed è qui la novità, metterà in campo linguaggi diversi per creare un suggestivo affresco della Pasqua. Tra questi figurano la luce, con l’illuminazione scenografica dei Sassi e dei quadri narranti, il teatro con la partecipazione di attori e figuranti, l’arte con la riproduzione di quadri famosi della Pasqua, le rievocazioni storiche con l’accampamento degli antichi romani, le scenografie ispirate all’antica Giudea, la musica e gli effetti sonori.

Taglio del nastro è fissato per sabato 1 aprile alle ore 19,30. Sono previsti 11 spettacoli al giorno, il primo alle 17,30 e l’ultimo alle 22,30 con ingressi scaglionati ogni mezz’ora.

Biglietteria online su tickets.it – per informazioni contattare i numeri 389.0006041 – 389.0006045. In centro, al piano, è attivo un chiosco per le informazioni del caso . E poi il sito web www.pasquamateraexperience.it. Passate parola.



I TEMI

La Domenica delle palme

La Settimana Santa inizia con la Domenica delle Palme in cui si celebra

l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, acclamato come messia e figlio di

Davide.

Lunedì, martedì e mercoledì della Settimana Santa

Il Lunedì è considerato il giorno dell’amicizia. Gesù lo trascorre a Betania in

compagnia dei suoi tre amici: Marta, Maria e Lazzaro. In questo giorno Gesù ha

vissuto l’amicizia e ci ricorda che per il cristiano essere suo amico è un dono e

una missione.

Il Martedì è il giorno dello sdegno. Gesù manifesta il suo sdegno per il

comportamento di alcuni commercianti che hanno trasformato il tempio in un

luogo di mercato. Rovescia i banchi dei venditori e dei cambiamonete che

abusano del loro potere, opprimendo gli altri per ricavarne profitto.

Il Mercoledì è il giorno del tradimento e della tristezza. Giuda tradisce Gesù

per 30 denari.

Il Giovedì Santo

Nella Chiesa cattolica, durante la mattina del Giovedì Santo o il pomeriggio del

Mercoledì Santo vengono consacrati gli oli santi e i presbiteri rinnovano l’ordine

sacro. Nel corso della celebrazione si ripete la lavanda dei piedi fatta da Cristo

nell’Ultima Cena.

Il Venerdì Santo

Il Venerdì Santo è il giorno della morte di Gesù sulla croce. Il Venerdì Santo è

anche il giorno della Via Crucis. La chiesa cattolica si prepara al digiuno

ecclesiastico, si astiene dalle carni per partecipare in modo simbolico alla

passione e morte del Signore.



Il Sabato Santo

Il Sabato Santo è il giorno in cui non viene celebrata l’eucaristia e la comunione

si concede solo ai malati. In sostituzione alla Santa Messa viene celebrata la

liturgia delle Ore.

Nella notte del sabato si celebra la solenne veglia pasquale, la celebrazione più

importante di tutto l’anno liturgico per la chiesa cattolica. In questa occasione si

celebra la resurrezione di Cristo con la liturgia del fuoco. La fiamma accesa

durante la messa viene usata per accendere il cero pasquale portato in

processione in chiesa. Durante la processione si proclama la luce di Cristo e si

accendono le candele dei fedeli. Quando il cero raggiunge il presbiterio il cero

viene cosparso di incenso e si proclama l’annuncio pasquale.

La Domenica di Resurrezione



La Settimana Santa si conclude infine con la Domenica di Resurrezione, in cui

si rivive la gioia della veglia pasquale. In occasione dell’Ottava di Pasqua la

chiesa celebra la pienezza dell’evento per otto giorni, fino alla seconda

domenica di Pasqua, in antichità chiamata domenica in albis.



IL PERCORSO

l percorso ripercorre le tappe salienti della Pasqua a partire dall’arrivo di

Gesù a Gerusalemme.

1. Area di ingresso – Benvenuto ai visitatori con installazione artistica

2-3. Quadro narrante – Gesù entra in Gerusalemme

4. Quadro narrante – L’ultima cena

5. Quadro narrante – Il giardino di Getsemani

6. Ponzio Pilato e i romani in Giudea – Accampamento romano

7. Quadro narrante – Salita al Golgota

8. La crocifissione

9. Quadro narrante – La pietas

10. La resurrezione – immagini, luce e suono

11. I simboli della Pasqua (stand associazionismo )