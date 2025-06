Parte ‘’Suoni della Murgia’’ ad Altamura con i Barza Ensemble

L’appuntamento è per sabato 14 giugno, alle 20.30, all’Agorateca della città federiciana con un gruppo- come riporta il comunicato- che aprirà la XXIV edizione dei Suoni della Murgia , incentrato sul tema della pietra. E del resto sulla Murgia anche le pietre hanno il loro suono…Con musicisti e strumenti gli accordi e le sonorità viaggiano sul pentagramma della tradizione e delle novità per tutta l’estate tra Altamura, Minervino Murge e Alberobello. Nella scaletta gruppi noti e non di vari generi musicali e di tradizioni culturali. Serate da annotare in luoghi diversi e con incontri tra vecchi e nuovi amici. Anche questo riservano i ‘’Suoni della Murgia’’.



Al via domani la XXIV edizione di Suoni della Murgia, rassegna di world music in cortili, masserie e dimore storiche del territorio. Tra Altamura, Minervino Murge e Terlizzi. Quest’anno nel segno della pietra. Si parte con i “Barza ensemble” nel giardino dell’Agorateca.

La pietra, come elemento fisico e naturale del territorio dell’Alta Murgia, caratteristico delle locations prescelte, e come fulcro di un progetto musicale, “Pietrafonie”, che si è protratto per tre anni e si è concluso con la pubblicazione nei mesi scorsi di un disco, dal titolo omonimo. Ruota anche intorno a questo tema la XXIV edizione di “Suoni della Murgia”, la rassegna internazionale di concerti dedicata alla musica popolare e alla world music che partirà domani (14 giugno) ad Altamura nel giardino dell’Agorateca-Biblioteca di Comunità in via Stefano Lorusso, 1. Appuntamento alle 20.30 con i Barza Ensemble. Ingresso gratuito. La kermesse si snoderà lungo i mesi di giugno, luglio e agosto tra Altamura e Terlizzi (provincia di Bari) e Minervino Murge (provincia Bat) ma non è escluso il coinvolgimento di altri centri del barese. Domani, prima del concerto, alle 20, verrà presentato il ricco programma della rassegna, quasi al completo, in quanto ancora in lavorazione. Una dozzina gli appuntamenti in cartellone fino, appunto, al 21 agosto quando è prevista la serata finale nella Dimora “Cagnazzi” di Altamura con il concerto “Pietrafonie”, un progetto musicale che nasce dall’incontro tra il duo Francesco Savoretti (percussioni) e Fabio Mina (flauto) con la cantante, autrice e ricercatrice del repertorio tradizionale dell’Alta Murgia, Maria Moramarco e la visione artistica dello scultore Vito Maiullari. Ospite speciale (nel cd e in precedenti edizioni) Markus Stockhausen, celebre tromba solista e improvvisatore. In quella occasione verrà presentato il disco con l’esecuzione dal vivo.



Come accaduto negli ultimi anni, Suoni della Murgia verrà ospitata all’aperto in masserie e dimore storiche, cortili, giardini, borghi rurali, oasi naturalistiche, agriturismi del territorio dell’Alta Murgia: ad Altamura le locations scelte quest’anno sono Asfodelo, Dimora Cagnazzi, Masseria Malerba, Tenuta Sabini Boscosauro, Bosco Botanico Murgia Sgolgore, Colle Carro; a Terlizzi Santa Maria del Cesano; a Minervino Murge Faro votivo e cortile della Grotta di San Michele (o, in alternativa, quello della Madonna del Sabato). La rassegna continua nella scelta, perseguita con successo nelle ultime edizioni, di valorizzare ambienti naturali e bellezze architettoniche sorprendenti e spesso poco conosciuti, anche ai cittadini locali, in grado di consentire agli spettatori di ritemprarsi al termine di giornate di calura estiva e caos cittadino.

Tra gli artisti in cartellone Bungaro, Israel Varela, Fausto Beccalossi, Eduardo Paniagua, il gruppo di musica irlandese Frances Morton band, Marcello Vitale e Fiorenza Calogero, Sarita Schena e Chiara Casarico, Maria Moramarco, Maria Giaquinto, Maddalena Scagnelli, Andrea Da Cortà. Da segnalare all’interno della rassegna la seconda edizione di “Pizzicar de corda”, festival musicale dedicato alla figura storica del chitarrista compositore. Il programma, tuttavia, non è ancora completo. Alcune serate prevedono un doppio concerto. Spazio anche al cinema con la proiezione dei film del documentarista e regista Luigi Di Gianni. E ai libri con “Cilla cilla”, di Maria Moramarco (e relativo concerto con le canzoni del disco omonimo), e ad altri autori come Michele Micunco e Onofrio Arpino. Inoltre verrà presentato, perché ormai in stampa, anche il graphic novel “Chitaridd, il bandito di Matera”, di Silvio Teot.

Suoni della Murgia è patrocinato da Regione Puglia, Parco nazionale dell’Alta Murgia, Comuni di Altamura, Minervino Murge e Terlizzi.

La presentazione del programma della rassegna, ideata e realizzata dal direttore artistico Luigi Bolognese, anche presidente dell’associazione Suoni della Murgia, sarà l’occasione per approfondire e discutere il ruolo della Consulta delle associazioni del Comune di Altamura in particolare delle consulte settoriali, a partire da quella “Cultura” che, anche di recente, non è stata coinvolta a pieno nell’organizzazione degli appuntamenti della programmazione estiva della città.



Barza Ensemble è un progetto nato nel 2023 all’interno di BarsentoARTE. L’intento è quello di rendere omaggio a Barsento, uno dei luoghi simbolo della bassa Murgia, tra Noci, Alberobello, Putignano e Castellana Grotte, punto di incontro fin dall’età del bronzo tra i due mari che bagnano la Puglia. Il progetto si basa sulla collaborazione tra musicisti di diversa estrazione, che si ritrovano per dar vita a un percorso musicale che evoca i suoni e le suggestioni della musica antica e di quella popolare del bacino del Mediterraneo, anche attraverso la pratica dell’improvvisazione. Suoni che evocano lunghi viaggi e antiche storie e melodie che appartengono al patrimonio comune dei popoli.

