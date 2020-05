Quel cartello con celeberrima frase del grande attore napoletano Eduardo De Filippo il simpatico artigiano materano, Raffaele Pentasuglia, l’aveva affisso sulla vetrina del negozio – laboratorio di via delle Beccherie all’inizio del ‘’confinamento ‘’ domiciliare (abbiamo il termine in italiano e lo usiamo). Due mesi buoni di silenzio e poi il sorriso di fiducia di Raffaele sull’uscio del suo regno dove busti, mezzi busti e bellimbusti di varie epoche prima o poi ci passano. E’ ancora presto per scoprimenti e inaugurazioni. Ma non è detto. Raffaele è persona che prende le cose sul serio anche quando l’argomento è da prendere con le pinze. Con il monacello ci è riuscito e al virus a corona ci sta pensando. Magari rappresentato su una bici come la sua. Tradizionale o a pedalata assistita poco importa. In via delle Beccherie è tempo di riaprire: più avanti la macelleria Cappiello, l’Emporio Morelli, la Libreria dell’Arco, lo Studio d’Arte di Raffaele, la birreria Birrificio 1979, la cartoleria Montemurro e via via tutti gli altri, almeno quelli che potranno o valuteranno se è conveniente riaprire. Pentasuglia accenna un sorriso come Eduardo, aggrottando il sopracciglio per rimarcare che ‘’ A Nuttata è passata’’. Mettendo le mani avanti…Il virus a corona è come u’ munacidd.