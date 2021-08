Immagini in bianco e nero tra sussurri spasmodici e parole sensuali che rivedremo, risentiremo per quanti ricordano una canzone scandalo di 52 anni fa. E l’occasione è offerta venerdì 6 agosto, con una serata in programma a Matera presso i giardini dell’ Hotel del Campo, per la presentazione del libro ” Gainsbourg Scandale !” edito da Paginauno e, presentato dall’autrice Jennifer Radulovic, per la rassegna ” Paper pop” (pop di carta, da leggere…).

Con lei il direttore artistico Antonio Andrisani, che divora libri e ascolta dischi in vinile ( sì qualcuno ricorderà un mercatino sotto i portici del Palazzo dell’Annunziata durante la Prima Repubblica, promosso da Antonio), come l’organizzatore Damiano Laterza un altro patito di musica che ascolta di tutto: dai neomelodici al freejazz inglese alla nera africana come ripeteva un noto brano di Franco Battiato. E poi la padrona di casa, l’imprenditrice Marianna Dimona, pronta a raccogliere spunti e iniziative che possono aiutare la ripresa post covid e a diversificare l’offerta turistica.

Si comincia da Gainsbourg, poeta maledetto, poco conosciuto nel Belpaese- nonostante sei raccolte- per una produzione che va oltre sussurri e amplessi di mezzo secolo fa. Fece scandalo a suo tempo, per la fama di ”tombeur de famme” a cominciare da Brigitte Bardot, e a bordo piscina anche oggi continuerebbe a farlo, grazie a un evento ”Paper po vol.2” che ritorna dopo tre anni. Piatto forte, e non poteva essere diversamente, legato a una prima incisione del 1963 di ”BB”e poi a quella fortunata e dirompente del 1969 . Con quella canzone erotica in francese ” Je t’aime moi non plus” cantata dal poeta maledetto con Jane Birkin. Un brano censurato ovunque e in Italia con tanto di scomunica ecclesiastica. Nonostante la censura, aveva scalato le classifiche e in Italia Lelio Luttazzi, nella sua Hit Parade, dei brani più venduti non poteva che limitarsi a a indicare che era al primo posto. Imbarazzo, ma anche curiosità nell’Italia che cominciava a recepire i venti di protesta e di cambiamento de ” Maggio” del 1968.

Ma ne sapremo di più venerdì sera. Per accedere occorre prenotarsi e chi vuole può, degustare qualcosa. Magari un calice di vino per una serata dall’atmosfera particolare.



Finita ? Assolutamente no. Il cartellone di Paper pop vol. 2, sostenuto dall’azienda materana del mobile imbottito Egoitaliano satisfy your ego, presenta altre due date da non perdere.

Il 27 agosto è fissata la presentazione del libro ” Segnali di vita. La biografia della voce del padrone” pubblicato da Baldini e Castoldi. A scriverlo quel Fabio Zuffanti, massimo biografo di Franco Battiato, che il 21 ottobre 1981 pubblicò ” La voce del padrone” destinato a cambiare sorti e impostazione della musica pop. Letture, ricordi, aneddoti e interventi musicali con Pierdomenico Niglio e Carmelo Fascella.

La terza data è per il 10 settembre per la presentazione del libro ” David Bowie. tutti gli album”, pubblicato da ”Il Castello editore” e scritto da Francesco Donadio.



Per il presidente, di diritto, del fans club ” David Bowie” di Matera, Antonio Andrisani,sarà l’occasione per immergersi nelle melodie del ”duca bianco”. Non aspettatevi un cambiamento di look, perchè alla barba non rinuncia. Al massimo una t-shirt, vedremo. Ad Antonio, Damiano e Marianna va il merito di aver riproposto “Paper pop vol.2” in luoghi diversi dal centro, che invitano all’ascolto, a stare insieme e a guardarsi intorno ascoltando buona musica, attraverso libri, dischi e filmati. Un invito a uscire dalla dimensione, spesso alienante, asfittica e di autoconsumo dei social, per conoscere, confrontarsi e guardare alle potenzialità di una formula che apre – chissà – al turismo musicale, fatto di ascolti, concerti, ritorni al vinile e magari di nuove incisioni.



Marianna Dimona non ha escluso che ci possa essere una ” Paper pop winter” invernale. E chissà che non ci sia spazio per le icone del deejay ”Michelino” Capolupo, che continua a spingere – finora senza risultati- perchè Matera ospiti i protagonisti di M20 o Radio DeeJay. Sarebbe un successo. Al lavoro…