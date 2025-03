Paolo Irene all’esordio con lo spettacolo ” Fammi ricordare”

L’annuncio su instagram qualche giorno fa con invito a quanti ne apprezzano amicizia, forza comunicativa, capacità creativa di spaziare da una situazione all’altra per divertirsi, far divertire, conoscere, far riflettere, a incontrarsi il 22 marzo al Cine teatro ” Guerrieri” per uno spettacolo che è tutto un programma: “Fammi ricordare”. E la locandina con la sua espressione pensierosa si annuncia come una pentola in ebollizione, pronta a tirar fuori storie, episodi, luoghi comuni, intercalari e canzoni, naturalmente, di un repertorio che Paolo Irene aggiorna…appena incontra qualcuno, entra da qualche parte e mette da parte.Altro che intelligenza artificiale. Paolo apre un nuovo filone comunicativo della sua variegata esperienza di vità, che ne ha fatto un globetrotter ( giramondo) della creatività. Auguri. A Matera l’esordio, poi in tournèe, in giro in teatri e locali in Italia e all’estero. Quanto ai contenuti dello spettacolo, del quale è regista l’ottimo Massimo Lanzetta, Paolo non si sbilancia. Lo spettacolo va visto, altrimenti che sorpresa è? ” Con grande emozione -ha scritto su Instagram-vi annuncio che il 22 Marzo debuttiamo in teatro con il mio spettacolo, è da molto tempo che lo stiamo preparando.Vi aspetto tutti, con grande affetto. ❤️

Per info e prenotazioni al numero 0835 334116.

Per prenotazione al sito https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5493



L’ANNUNCIO

Paolo Irene torna sulle scene e lo fa in maniera forte, in teatro, con uno spettacolo completo dove può mettere a frutto tutta le sue qualità artistiche.

Fammi ricordare il teatro canzone di Paolo Irene, tra brani originali, standard jazz, con la regia di Massimo Lanzetta che ha messo in ordine la produzione, testi e musiche, del poliedrico cantautore e architetto.

Sabato 22 febbraio, alle ore 20:30, al cineteatro comunale va in scena uno spettacolo nuovo per la città di Matera.

Con Aris Volpe alla batteria, Agostino Coretti al piano, Giuseppe Mattia Larato alla fisarmonica, Gianpaolo Matera alla tromba e Ruggiero Ciardo al basso.