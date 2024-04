Pane e Federicus…e Altamura si promuove

E’ il re della tavola e dell’economia altamurana e lo abbiamo visto sfilare in ceste, tavole, stadere, sacche e tra le mani ”locali” degli oltre 2000 figuranti, grandi e piccini, che hanno reso omaggio al grande imperatore Federico II di Svevia, nel suggestivo corteo storico partito dallo stadio D’Angelo” e che è entrato nel cuore antico da Porta Bari, raggiungendo la cattedrale e via via le altre strade del centro pavesate come una festa a corte…E così è stato con tanti turisti venuti da ogni dove, perchè la promozione dell’evento ”Federicus” dura tutto l’anno. Fortis Murgia, che l’organizza, con il supporto di imprese, il sostegno dell’Amministrazione comunale e il formidabile coinvolgimento di scuole e associazioni, sta lavorando bene e i risultati si vedono con la presenza di visitatori di fuori regione e anche dall’estero, a giudicare da accenti e lingue ascoltati in via Federico II di Svevia.



Suoni, colori, simboli, ambientazioni medievali che invitano a provare anche la gogna, i giochi, i cibi o a posare accanto ai figuranti che hanno curato davvero ogni particolare ben figurare. A cominciare dai ragazzi delle scuole, che rappresentano – sotto la guida degli insegnanti- il miglior investimento per il futuro della manifestazione che è anche promozione culturale e ed economica.



E così vedere forme di pane, sentirne elencare le qualità e l’invito a comprare il grano di Federico, con il naturale condimento di olio extravergine di oliva per il ”nostro cibo, la salute e la bellezza” sono un fattore che porta valore aggiunto e promozione al sistema produttivo locale. Pane e cultura e con Federicus si conferma la tradizione di una filiera che fa un tuffo nel Medioevo e raggiunge i nostri giorni. E ogni passaggio del corteo è un invito ad approfondire e magari visitare al centri che sfilano con i gruppi storici : da Altamura a Gravina a Fasano, per citarne alcune, fieri delle loro tradizioni al ritmo di tamburi, squilli di tromba, garrire di bandiere, balli, inviti al pentimento postumo come ripeteva un figurante accusato di adulterio, mentre avanti sfilavano le favorite di un sultano con la danza dei setti veli.



Spaccati della vita del Medioevo e della grandezza di un Imperatore che coltivava la conoscenza ( dalle scienze alla cultura) e i rapporti internazionali dell’epoca da Oriente a Occidente, da Mediterraneo al nord Europa con popoli di costumi e organizzazioni diverse . Un fiume di storia per ” Federicus” che continua fino a notte inoltrata con spettacoli di vario tipo e per degustare quello che passa il convento…della cucina federiciana e altamurana. E la festa continua domani, domenica 28 aprile, con il programma che segue…a corte dell’Imperatore. Siete invitati.



Domenica 28 Aprile

Apertura dei mercati e degli allestimenti

Spettacoli e animazioni nei quarti e nei claustri

– CENTRO ANTICO

– ORE 10.30

Palio di San Marco

Sfida tra i quarti della Città di Altamura

– PALCO CENTRALE, PIAZZA MATTEOTTI

– ORE 11.00

Spettacoli di Corte

– PALCO CENTRALE, PIAZZA MATTEOTTI

– ORE 12.30

In Festa – Concerto a cura di “I Giullari di Spade”

– PIAZZA DUOMO

– ORE 13.00

Spettacolo di falconeria

– PALCO CENTRALE, PIAZZA MATTEOTTI

– ORE 13.00

Spettacoli a corte

– PALCO CENTRALE, PIAZZA MATTEOTTI

– ORE 15.30

L’Imperatore tra la gente

Mini corteo nei quarti della città

– CENTRO ANTICO

– ORE 16.00

Spettacolo di falconeria

– PALCO CENTRALE, PIAZZA MATTEOTTI

– ORE 16.00

In Festa – Concerti a cura di “Sturm and Drunk”

– PALCO CENTRALE, PIAZZA MATTEOTTI

– ORE 16.30

Alla Corte dell’Imperatore

Grandi Spettacoli al calar della sera

– PALCO CENTRALE, PIAZZA MATTEOTTI

– DALLE ORE 20.30