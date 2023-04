“Pampa jazz” al Rosetta con Girotto e Abbracciante

Se c’è una fisarmonica anche il jazz non può che guardare e sentire le sonorità e i passi del tango argentino. E così da Buenos Aires alla Pampa all’Italia a Matera il concerto di Javier Girotto e Vince Abbracciante ‘’Santuario’ al Rosetta jazz club , per domenica 2 aprile, è una opportunità per un viaggio nella musica del cuore che spazia nell’universo di sensazioni senza tempo. Descriverle è impossibile e la musica dal vivo è il miglior modo per farlo fisarmonica e Clarin… flauti, sax.

COMUNICATO STAMPA – A MATERA JAVIER GIROTTO & VINCE ABBRACCIANTE “SANTUARIO” IN CONCERTO AL ROSETTA JAZZ CLUB

Nuovo entusiasmante weekend musicale per la città dei Sassi. Domenica 2 aprile alle 21, infatti, il palco del Rosetta Jazz Club accoglierà un evento straordinario che vede la presenza del duo internazionale “Javier Girotto & Vince Abbracciante Santuario”. Si tratta di un appuntamento particolarmente poetico che pre-senta l’incontro tra il jazz e le tradizioni argentine in un abbraccio vigoroso, simile a un tango impetuoso e improvviso.

I protagonisti saranno l’italiano Vince Abbracciante, giovane nuovo talento della fisarmonica, e l’argentino Javier Girotto: una coppia formidabile che si esibirà con toni lirici e melodici, cercando sempre conversa-zioni intimiste con i loro strumenti. Insieme hanno la sensibilità e il talento di elevare questo esercizio di “stile” al più alto grado di compimento estetico e di poesia sentimentale.

I due artisti propongono una musica originale offrendo nuovi ponti tra il jazz, il folclore, il tango. L’improvvisazione libera e scrittura neoclassica con stralci malinconici e passionali, oltre alla raffinatezza espressiva sono gli elementi principali del loro universo musicale che si rivolge tanto all’anima quanto al pensiero introspettivo.

Il duo è nato nel 2015, mentre nel 2021 l’etichetta discografica “Dodicilune” ha pubblicato il loro primo al-bum dal titolo “Santuario”. “Santuario” ha ricevuto l’“Orpheus Award” come migliore produzione jazz del 2021 ed è stato selezionato dalla rivista “Jazzit” tra i migliori 100 dischi del 2021.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15 per l’intero, €10 il ridotto (dedicato agli studenti del conservatorio “E.R. Duni” di Matera). È consigliata la prenotazione.

31/03/2023

Area Comunicazione

Rosetta Jazz Club

BIO

JAVIER GIROTTO, nato a Cordoba nel 1965, si è formato tra la natia Argentina e gli Stati Uniti, dove ha stu-diato al Berklee College of Music. Giunto in Italia, terra dei suoi avi pugliesi, all’inizio degli anni Novanta, vi si è subito ambientato musicalmente, dando vita a numerosi gruppi a suo nome (in primis gli Aires Tango) e collaborando con artisti come Enrico Rava, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Daniele di Bonaventura, Luciano Biondini, Natalio Mangalavite, Peppe Servillo. Oltre a essere attivo in di molte formazioni jazz italiane, Gi-rotto è presente anche sulla scena internazionale: lo si è sentito infatti con la francese Orchestre National de Jazz, WDR Big Band Koln Germany, PMJO (Parco della Musica Jazz Orchestra) oltre che assieme a Bob Mintzer, Gary Burton, Randy Brecker, Danilo Perez, Kenny Wheeler, Ralph Towner e innumerevoli altri.

VINCE ABBRACCIANTE pugliese di Ostuni, classe 1983, si è diplomato in musica jazz al Conservatorio di Monopoli mentre ha completato gli studi di fisarmonica classica al Conservatorio di Matera. “Chi più̀ mi ha impressionato è un giovane italiano, originario della Puglia: si chiama Vincenzo Abbracciante. In ogni brano mi ha imbarcato in una storia e commosso”. (Richard Galliano). Si è esibito con musicisti come Juini Booth, John Medeski, Richard Galliano, Marc Ribot, Gabriele Mirabassi, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Peppe Ser-villo, Lucio Dalla, Ornella Vanoni.

LINE UP

Javier Girotto – sax soprano, sax baritono, flauti.

Vince Abbracciante – fisarmonica.