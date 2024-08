Palma ”the king” a Montescaglioso e la piazza è come una balera

Per tanti Giuliano Palma il re ” the king”, come riportava una scritta sul palco, è stato un piacevole incontro lungo il pentagramma di ritmi che spaziano dallo swing al pop rap, dal soul al rockesteady allo ska ai motivi di successo e a volte ridondanti della musica italiana e straniera. Per altri, pochi, una piacevole scoperta che ha coinvolto il numeroso pubblico convenuto in piazza Roma, a Montescaglioso, per il ”concerto” in onore del Patrono San Rocco. E lo spettacolo, ed è la definizione giusta, è stato all’altezza delle attesa. Con Giuliano e il suo sestetto di musicisti che l’hanno ”data dentro”, come si suol dire facendo ballare e cantare quasi si fosse in riva al mare, in una ”calda” estate agostana.



Il cantante milanese, che indossava un abito color tabacco e occhiali scuri, ha dato fondo a un repertorio che spaziato dai Caraibi al Mediditerraneo, dal Missisipi ai Navigli, fermandosi dopo ogni esecuzione per asciugarsi il sudore con un asciugamani in tinta, tanto da esclamare ” E’ un onore, un piacere sudare e squagliare insieme a voi…” Così ” Messico e nuvole” , ” Mi sono innamorato di te”, ” Tutta mia la città”, successi di Jannacci, Paoli, degli Equipe 84, ”Pensiero d’amore” di Mal, ” Wonderful life ” di Black, Se ne dicono di parole, e omaggi a Pino Daniele, John Lennon e tanti altri, spaziando anche nell’esperienza sanremese del 2014 con Nina Zilli dove arrivò undicesimo con ”un bacio crudele” e ”Così lontano” . Voce, sonorità, ma anche funanmbolismo con l’asta del microfono fatta ondeggiare di qua e di là,imbracciata come una chitarra, un mitra, un cannocchiale e con braccia a tenere il ritmo e le gambe pronte a roteare con saltelli, che ci hanno ricordato alcuni dei protagonisti della musica ska. come i Madness. Chiusura con un coro di famiglia, con la sua band e il pubblico di piazza Roma , di Montescaglioso e dei tanti venuti da fuori,a cominciare da Matera dove quest’anno sono mancati i concerti con cantanti e gruppi musicali di richiamo. A ” Monte” l’Amministrazione comunale, con l’apporto di realtà locali, ha messo a punto un interessante cartellone estivo. Un plauso va anche al comitato festeggiamenti per San Rocco che con Giuliano Palma ha fatto la scelta giusta.



LA BIOGRAFIA DI GIULIANO PALMA

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Palma