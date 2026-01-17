domenica, 18 Gennaio , 2026
Palestina libera anche al Campanaccio. San Mauro non dimentica.Un suono di pace.

Franco Martina
E mentre sulle agende delle emergenze mondiali in atto il genocidio in danno della polizia civile palestinese e della Cisgiordania continua a essere perpetrato , nonostante il silenzio dei folli disegni guerrafondai a stelle e strisce e di David, e il silenzio assenso dell’Unione Europa (Italia compresa), a San Mauro Forte ( Matera) ci sono giovani, adulti, che non hanno dimenticato quella tragedia e quella scia di sangue, segnata anche da calamità, fame, negazione del diritto alla cura, e hanno legato ai ”Campanacci” la bandiera della Palestina. Bravi! Le tragedie non si dimenticano,insieme al diritto a sostenere i popoli oppressi. Così quel ”campanaccio” che ha suonato fino a raggiungere i cuori di gente che soffre dall’altra sponda del Mediterraneo è stato premiato sul palco dell’ evento. E il rappresentante del gruppo ha mostrato a tutti quel campanaccio, con i simboli della libertà alla presenza del sindaco Nicola Savino , dell’assessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico e di altri amministratori di enti e della politica locale. L’appello della squadra del Campanaccio è stato raccolto anche da Enzo Avitabile che nel concerto, cominciato dopo le 22.00 ha scandito forte ”Palestina libera”. Che sia di buon auspicio, perchè pace e libertà siano garantiti- non sappiamo come, quando e chi?- potrà farlo. Ma non dobbiamo dimenticare, come sta accadendo, che la questione palestinese finisca nell’oblio. Suona suona Campanaccio e stasera Enzo Avitabile con le percussioni dei bottari. Sul palco, per la cronaca, premiati tutti i gruppi, davvero numerosi che hanno contribuito ad accrescere l’interesse – ormai anche internazionale- verso i ”Campanacci”.

