Palchi forensi…Band salentina gli ”Avvocati divorzisti” al top.

Ce li hanno segnalati amici in vacanza nel Salento, uno dei quali avvocato, e ne sono rimasti colpiti, per professionalità e creatività. Il nome della band, composta da Carlo Adamo, Ruggero Bondi, Dario Ancona e Francesco Manni, fa riferimento a una specializzazione forense ma alla fine, durante e dopo un concerto, mette d’accordo tutti e risolve ogni contenzioso a suon di musica. Gli ”avvocati divorzisti” continuano a raccogliere consensi nelle piazze di centri grandi e piccoli e sui social, come riportano video, foto, commenti sulle pagine instagram e facebook ,in particolare. Del resto il loro repertorio è di quelli che resta dentro a quanti sono legati alla musica italiana anni 60′,70′,80′ in particolare : da Lucio Dalla a Paolo Conte, Da Domenico Modugno ad Albano agli Equipe ’84 con quel ”Io ho in mente te” preso…dagli ”scheletri dell’autoradio”. Sì proprio quel brano, vi invitiamo a vedere il video degli Avvocati Divorzisti all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=ABpf9GpVih4 , che andava con le frequenze analogiche in AM e poi FM e con le musicassette. Roba da Prima Repubblica,che conserviamo, visto il ritorno del vinile, ma che continua a trascinare il pubblico e a far vincere ai quattro ”avvocati divorzisti” tutte le cause musicali. Uno spunto anche per quanti sono impegnati nella pratica forense e hanno la passione per la musica…