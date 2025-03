Pagnotta, Ambiente e Medioevo sulla tavola dell’amicizia

A ricordarcelo Nunzio Paolicelli che a quella ‘’Carta’’ di obiettivi e legami ci tiene, come abbiamo ricordato in varie occasioni https://giornalemio.it/cronaca/a-matera-una-pagnotta-a-tutela-del-pianeta-e-dellambiente/ e che si rinnova con un incontro conviviale, ogni anno, con piatti e sapori della buon tavola. E questa volta con un motivo culturale e storico che viene dal passato che ha accompagnato portate a base di carne, patate, pane, cipolle,pomodori,aromi vari e vino, naturalmente.“Al nostro pranzo – ci dice Nunzio Paolicelli abbiamo potuto gustare in amabile conviviale all’eccellente agape dei templari un ringraziamento particolare a Giusi Ranno Commander dei Templari di Matera. Il mangiare e il bere rimangono e rappresentano il Medioevo al riguardo vi ricordo che potete acquistare il mio libro ebook dal titolo il romanico è l’unica vera arte e quale è l’arte suprema del periodo…Un ringraziamento pericolare da parte del nostro direttivo che ha sapientemente organizzato l’evento Ad maiora semper ‘’ In alto i calici…