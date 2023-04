Pace e non violenza, a Roma l’Eirenefest

Non si può che salutare con simpatia e sostegno un festival del libro tematico, dedicato alla pace e alla non violenza, che invita a leggere, riflettere, confrontarsi su temi e questione di strettissima attualità: dal diritto di informazione, e la prigionia di Assange è tra queste, a quello dei diritti civili delle donne in Iran e Afghanistan, ai tanti conflitti dimenticati in varie parti del mondo alle forche caudine del pensiero unico che sempre determina la vita economica e sociale di un mondo globalizzato. E’ l’Eirenefest, giunto alla seconda edizione,che si terrà a Roma dal 26 al 28 maggio al quartiere San Lorenzo. E c’è un legame anche con la Matera delle tante anime della libertà e di battaglie che spaziano dall’ambiente, alla salute, alla cultura, alla pace, senza dimenticare “Associazione Karl Marx 2018,” anche il Museo del comunismo e della Resistenza, che aderiscono al gruppo 24hassange-ità, coordinato da Olivier Tourquet.



Si avvicina la seconda edizione di Eirenefest, Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza

11.04.23 – Roma – Redazione Italia

(Foto di Eirenefest)

EireneFest, il Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza, si svolgerà il 26, 27 e 28 maggio 2023, in diversi spazi del quartiere di San Lorenzo, a Roma.

Giunto quest’anno alla sua seconda edizione, EireneFest rappresenta il primo festival del libro, in Italia, interamente dedicato alla promozione della cultura della pace e della nonviolenza e costituisce un’opportunità preziosa, unica nel suo genere nel nostro Paese, per associazioni, istituzioni culturali, case editrici, per fare conoscere le proprie iniziative e novità editoriali e per condividere un luogo di scambio e di riflessione sulle tematiche della pace e della nonviolenza, dei diritti umani, della nondiscriminazione, della cura del Pianeta.

EireneFest è un luogo aperto e plurale, in cui si alternano presentazioni di libri e proiezioni di film e documentari, dialoghi tra autori e autrici, conferenze e laboratori per adulti e bambini, nel corso dei quali approfondire le grandi questioni che fanno da filo conduttore della rassegna, quest’anno organizzata intorno a quattro assi tematici: riconciliazione personale e sociale; libertà e diritti; conflitto e conflitti; conoscenza e futura umanità.

Sostenuto, nella sua edizione 2023, con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, EireneFest è realizzato su base interamente volontaria e tutte le sue attività sono a ingresso libero e gratuito. Sono sette gli spazi che ospiteranno gli oltre settanta eventi della rassegna di quest’anno: i Giardini del Verano, la Biblioteca Tullio de Mauro, la Casa Umanista, l’Associazione ENGIM, l’Associazione AMKA, la Galleria delle Arti, e la Libreria Antigone.

In un’epoca di conflitti, c’è sempre più bisogno dei libri per la pace e la nonviolenza che ci consiglino, che ci guidino, che ci ispirino verso un mondo con al centro l’essere umano, le sue idee, i suoi sentimenti, le sue azioni.

Tutte le info al sito ufficiale di EireneFest: https://www.eirenefest.it

dove è possibile iscriversi gratuitamente e partecipare.

