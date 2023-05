Oversound music festival. Grandi concerti a Matera, Lecce, Gallipoli e Molfetta

C’è solo l’imbarazzo della scelta e per tutti i gusti musicali nel cartellone di concerti dell’Oversound music festival per l’estate 2023. E con itinerario davvero facile da percorrere che lega Matera a Lecce, Gallipoli e Molfetta in luoghi identitari dove ascoltare musica nei concerti di grandi interpreti come Articolo31, Luchè, Mr Rain, Fiorella Mannoia & Danilo Rea, Black Eyed Peas, Piero Pelù, Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra, Jethro Tull, Massimo Ranieri, Nek & Francesco Renga, Giorgia, Coma Cose, Levante, Tananai, Rocco Hunt. Nella “Città dei Sassi” il luogo dove incontrarsi è il parco del Castello,con lo sfondo dell’antico maniero e il cielo stellato che copre gli antichi rioni di tufo e il parco rupestre. Mille suggestioni, in attesa del primo concerto che Angelo Calculli, tra i direttori artistici di Dogma 65 ha preparato con impegno e lungimiranza. Come sempre, del resto, nonostante i tanti impegni che lo vedono protagonista, come l’uscita del libro da ”100 a 10” che attendiamo venga presentato anche a Matera



OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

LA LINE-UP COMPLETA E TUTTE LE DATE

ARTICOLO31, LUCHÈ, MR RAIN, TANANAI,

BLACK EYED PEAS, GIORGIA,COMA COSE, LEVANTE E MOLTI ALTRI

DA GIUGNO 2023

A MATERA, LECCE, GALLIPOLI, E MOLFETTA

Dogma95, società di riferimento degli eventi live nel Sud Italia, nata dalla sinergia tra le già note realtà: Musica e Parole, MilanoK3 e PM Eventi, annuncia tutte le date della terza edizione dell’Oversound Music Festival.

Articolo31, Luchè, Mr Rain, Fiorella Mannoia & Danilo Rea, Black Eyed Peas, Piero Pelù, Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra, Jethro Tull, Massimo Ranieri, Nek & Francesco Renga, Giorgia, Coma Cose, Levante, Tananai, Rocco Hunt, sono gli artisti che compongono la ricca line-up dell’Oversound, l’attesissimo Festival che grazie al successo delle prime due edizioni, a partire da quest’anno oltre alla Puglia conquista anche il territorio lucano, abbracciando così le città di Matera, Lecce, Gallipoli, e Molfetta.

“Stiamo investendo molte risorse per portare a Matera un Oversound Music Festival unico, un mix di generi e ospiti che possano garantire un’eterogeneità culturale per soddisfare una vasta gamma di pubblico.” – dichiara Angelo Calculli, tra i direttori artistici di Dogma95.

Un Festival inclusivo che accoglie i più svariati generi, per tutti i palati musicali: dal pop al rap, dal jazz all’alternative hip-hop e al rock progressivo. Un’occasione per poter gustare dal vivo la musica dei più grandi artisti nazionali ed internazionali, all’interno di location suggestive come il Castello Tramontano di Matera, in pieno stile aragonese oppure la Banchina San Domenico dalla quale ammirare il meraviglioso mare di Molfetta.

Luoghi intrisi di storia, arte e cultura, quelli di Puglia e Basilicata, dove prende vita l’Oversound Music Festival che attraverso l’entertainment, punta alla valorizzazione del territorio offrendo agli autoctoni e ai turisti provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero, una palette di eventi live imperdibili, ideati ad hoc per offrire a tutte le generazioni una stagione concertistica esplosiva.

Il calendario completo di tutte le date dell’Oversound Music Festival:

§ JETHRO TULL

29 GIUGNO 2023

MATERA, Parco del Castello Tramontano

§ JIMMY SAX & SYMPHONIC DANCE ORCHESTRA

30 GIUGNO 2023

MATERA, Parco del Castello Tramontano

§ PIERO PELÙ

07 LUGLIO 2023

MATERA, Parco del Castello Tramontano

§ LEVANTE

09 LUGLIO 2023

MATERA, Parco del Castello Tramontano

§ GIORGIA

13 LUGLIO 2023

MATERA, Parco del Castello Tramontano

§ MR RAIN

14 LUGLIO 2023

MOLFETTA, Banchina San Domenico

§ ROCCO HUNT

21 LUGLIO 2023

MOLFETTA, Banchina San Domenico

§ FIORELLA MANNOIA & DANILO REA

30 LUGLIO 2023

MATERA, Parco del Castello Tramontano

§ LUCHÈ

01 AGOSTO 2023

MATERA, Parco del Castello Tramontano

§ NEK & FRANCESCO RENGA

01 AGOSTO 2023

LECCE, Palalive

§ NEK & FRANCESCO RENGA

02 AGOSTO 2023

MATERA, Parco del Castello Tramontano

§ MR RAIN

03 AGOSTO 2023

LECCE, Palalive

§ MASSIMO RANIERI

03 AGOSTO 2023

MATERA, Parco del Castello Tramontano

§ NEK & FRANCESCO RENGA

04 AGOSTO 2023

MOLFETTA, Banchina San Domenico

§ TANANAI

08 AGOSTO 2023

GALLIPOLI, Parco Gondar

§ BLACK EYED PEAS

13 AGOSTO 2023

LECCE, Palalive

§ ARTICOLO31

19 AGOSTO 2023

LECCE, Palalive

§ COMA COSE

25 AGOSTO 2023

MATERA, Parco del Castello Tramontano

Biglietti disponibili su TicketOne e TicketSms

DOGMA95, società di riferimento nell’organizzazione di eventi live in Sud Italia, nasce dalla sinergia tra Musica e Parole, MilanoK3 e PM Eventi. Nel 2023 porta a Matera l’Oversound Music Festival, già presente in Puglia nelle precedenti due edizioni.

