Serata, quella di stasera, dedicata a un grande interprete della fisarmonica e del tango. Quell’Astor Piazzolla, famoso per Libertango e non solo, che continua ad alimentare atmosfere . E’ l’esordio dell’October Jazz che il Teatro Mercadante di Altamura dedica a un genere, che sta incontrando il favore crescente di appassionati. Naturalmente spazio ad altri musicisti e concerti con appuntamenti tutti i giovedi. Segnaliamo, per le connessioni con la cultura meridionale, l’omaggio al poeta Rocco Scotellaro con l’Alba di un nuovo giorno, sulle note del jazz.



OCTOBER JAZZ

II edizione

7/14/21/28 Ottobre 2021

Teatro Mercadante Altamura

Direz.Art. Antonio Dambrosio

Prende il via il 7 Ottobre la 2° rassegna OCTOBER JAZZ con il duo ABBRACCIANTE – DI CATERINO, ODA PAR ASTOR omaggio ad Astor Piazzolla, proseguirà tutti i giovedi di Ottobre con i seguenti appuntamenti: 14 Ott. ACHILLE SUCCI – MARIO MARZI con ”BACH IN BLACK, 21 Ott. ANTONIO DAMBROSIO ENSEMBLE “SEMPRE NUOVA E’ L’ALBA” omaggio in musica a ROCCO SCOTELLARO, infine MIRKO SIGNORILE (Piano solo) “A PART OF ME.

Di seguito biografie e presentazione dei progetti.

Vince Abbracciante fisarmonica – Aldo Di Caterino flauto

ODA PARA ASTOR

Astor Piazzolla è stato il musicista che ha rivoluzionato il tango, portandolo da genere musicale dedicato al ballo a musica colta da ascoltare in teatro, inserendo elementi di musica contemporanea e jazz. Lo strumento da lui utilizzato era il bandoneon, uno strumento nato in Germania ma poi divenuto popolare in Argentina.

Il duo formato da Vince Abbracciante alla fisarmonica e da Aldo Di Caterino al flauto vuole omaggiare il grande bandoneonista argentino, eseguendo e rileggendo alcune delle sue più belle opere come Adios Nonino, Oblivion, Muerte del Angel, osservando un profondo rispetto per le meravigliose melodie, concedendosi alcuni spazi dedicati all’improvvisazione.

Brevi Biografie

Vince Abbracciante è considerato uno dei migliori fisarmonicisti a livello internazionale, tra le sue collaborazioni più importanti figurano: Javier Girotto, Richard Galliano, Gabriele Mirabassi, Bruno Tommaso. Nel 2021 ha ricevuto il prestigioso “Orpheus Award” per il suo album Terranima (Dodicilune 2019), come miglior produzione di fisarmonica jazz italiana nel biennio 2019-2021.

Aldo Di Caterino è un giovane flautista che si sta mettendo in luce nel panorama jazzistico italiano.

Ha ricevuto la menzione speciale per le spiccate doti solistiche e per la perizia strumentale al concorso “Tomorrow’s Jazz” organizzato da Veneto Jazz.

Finalista al concorso “Chicco Bettinardi” 2021.

Finalista al concorso Bucarest Europa Fest 2021

Vanta collaborazioni con John Surman, Gaetano Partipilo, Mario Rosini, Gabriele Mirabassi ecc.

BACH IN BLACK

Achille Succi-sassofono contralto, clarinetto basso

Mario Marzi – sassofoni

Questo duo è un omaggio al primo “Jazzman” della storia, Johann Sebastian Bach: le sue cadenze, la costruzione delle frasi, il ritmo delle sue composizioni non hanno nulla da invidiare agli assoli che i suoi funambolici successori di due secoli dopo hanno inanellato al sax, alla tromba e con qualsivoglia strumento non ancora inventato nel settecento.

Un’assolo di Charlie Parker è praticamente costruito con le stesse regole del contrappunto

bachiano, i due solisti, provenienti da differenti ambiti musicali, hanno cercato di rispondere a questa domanda: ma se Bach fosse vissuto a metà del XX secolo e, in un fumoso locale di New York City, avesse sentito Charlie Parker e il suo sassofono, Eric Dolphy e il suo clarinetto basso, come avrebbe riscritto le sue composizioni?

Da questo interrogativo è nato un duo rigoroso ma sopra le righe, classico ma moderno, serio ma ironico, pacato ma impetuoso.

Invenzioni, partite, suites in chiave moderna e jazz

Presentazione

Se Bach fosse vissuto a metà del XX secolo e, in un fumoso locale di New York City, avesse sentito Charlie Parker e il suo sassofono, Eric Dolphy e il suo clarinetto basso, come avrebbe riscritto le sue composizioni? Il duo Marzi-Succi, proveniente da differenti ambiti ed esperienze musicali, ha cercato di rispondere a modo suo a questa domanda: nasce così il progetto "Bach in Black", un album rigoroso ma sopra le righe, classico ma moderno, serio ma ironico, pacato ma impetuoso.

Con “Bach in Black” il duo rende omaggio al primo “Jazzman” della storia, Johann Sebastian Bach, del resto le sue cadenze, la costruzione delle frasi, il ritmo delle sue composizioni hanno fatto da “trampolino” agli assoli di sax, di tromba dei funambolici musicisti di due secoli dopo…un assolo di Charlie Parker segue di fatto le stesse regole del contrappunto bachiano!

Brevi biografie

ACHILLE SUCCI, nato a Modena nel 1971, è uno dei talenti più interessanti nel panorama dei musicisti italiani. Ha studiato al “Berklee College” di Boston, e a “Siena Jazz”, dove oggi è docente. Ha collaborato con Dave Liebman, George Russell, Kenny Wheeler, Steve Coleman, Ernst Reijseger, Carla Bley, Louis Sclavis, Bruno Tommaso, la New Jungle Orchestra di Pierre Dørge, l’Italian Instabile Orchestra etc., suonando in varie nazioni . Solista estremamente dotato e generoso, dall’estro melodico e vertiginosamente virtuosistico, manifestato anche nella composizione, a suo agio sia in contesti più marcatamente jazzistici che in territori più aperti. Attualmente fa parte di formazioni come Belcanto di Ettore Fioravanti, Gramelot Ensemble di Simone Guiducci, Caos Ensemble di Alfredo Impullitti, Nexus, Eleven di Franco D’Andrea, del la Proxima Centauri Orchestra di Giorgio Gaslini, e più recentemente della Dolmen Orchestra di Nicola Pisani.

MARIO MARZI

Vincitore di 9 concorsi nazionali e 4 internazionali, ha tenuto concerti in veste di solista con le più importanti orchestre sinfoniche: “Orchestra Sinfonica RAI di Torino”, “Accademia naz. di Santa Cecilia”, “Arena di Verona”, “Teatro comunale di Firenze”, “Teatro alla Fenice di Venezia”, “Orchestra della Svizzera Italiana”, “Caracas Symphony Orchestra” ecc.

Di particolare prestigio la sua ventennale collaborazione con il “Teatro Alla Scala” di Milano e la “Filarmonica della Scala” sotto la direzione dei maggiori direttori contemporanei: R. Muti, C. M. Giulini, G. Prètre, L. Maazel, L. Berio, R. F. de Burgos, S. Bychkov, G. Sinopoli, C. Abbado, W. Sawallisch, M. W. Chung, R. Chailly, D. Harding, G. Dudamel ecc.Più volte scelto dal M. Riccardo Muti in seno alla compagine scaligera per ruoli solistici, viene allo stesso modo invitato dal M. Zubin Mehta per le tournée dell’orchestra del “Maggio Musicale Fiorentino”.Numerose le partecipazioni ai maggiori festival musicali nazionali e internazionali come Salisburgo, Atene, Madrid, San Pietroburgo, Città del Messico, “Biennale” di Venezia, “Settembre Musica”, “La Scala” di Milano, “Accademia Filarmonica” di Roma, “Ravenna Festival”, ecc. Molteplici anche le sue esibizioni nelle sale e nei teatri più prestigiosi: “Carnegie Hall” di New York, “Suntory Hall” di Tokyo, “Gewandhaus” di Lipsia, “Musikverein” di Vienna, “Schauspielhaus” di Berlino, “Lacma” Museum di Los Angeles, “Teatro Nazionale” di Pechino, “Parlamento Europeo” di Bruxelles, “Sala Ciajkovskij” di Mosca, “Liceu” di Barcellona ecc.

SEMPRE NUOVA E’ L’ALBA

Omaggio in musica a

ROCCO SCOTELLARO

Antonio Dambrosio ensemble

Per archi, fiati, percussioni, piano e voci recitanti, una coinvolgente partitura musicale rende omaggio a una delle figure più emblematiche di un’irripetibile stagione di impegno meridionalistico in cui l’attesa di un riscatto collettivo scaturiva anche da una personale smania di vita: un progetto artistico del musicista altamurano Antonio Dambrosio che ripercorre alcune delle più belle liriche di Rocco Scotellaro secondo una fondamentale sensibilità jazz che si intreccia con echi e sonorità del mondo popolare.

Il lavoro è stato oggetto della pubblicazione di un libro/cd edito da Squilibri editore Roma 2007 con ospite Nichi Vendola in qualità di voce recitante.

Formazione:

Anna Rita del Piano voce recitante

Carlo Dilonardo voce recitante

Giuseppe Amatulli violino

Gregorio Giamba violino

Armando Ciardo viola

Piero Dattoli violoncello

Nicola Pisani soprano/baritono sax

Claudio Chiarelli alto sax

Pasquale Mega piano

Camillo Pace contrabbasso

Checco Pallone tamburi a cornice

Antonio Dambrosio batteria / percussioni / composizione

ANTONIO DAMBROSIO

Batteria – Percussioni –

Breve biografia

Entra nel mondo della musica come batterista autodidatta in giovane età, facendo parte prima di gruppi di musica leggera successivamente si avvicina alla musica jazz.

Trasferitosi a Milano dal 1984 frequenta la scuola di Tullio De Piscopo sino al 1986 e nel 1987/88 quella di Franco Rossi; in quest’ultima partecipa ad alcuni seminari tra cui quello di Billy Cobham.

Nell’88 frequenta alcuni seminari di musica jazz in particolare quello condotto dal pianista Arrigo Cappelletti, facendo inoltre parte di vari gruppi dell’area milanese.

L’attività professionale preminente nell’ambito musicale si è esplicata nella costante partecipazione al gruppo di percussionisti DADADANG dal 1985, anno di fondazione dello stesso, fino al 1991.

Il gruppo DADADANG con sede in Bergamo costituito da 15 percussionisti basa la propria ricerca nell’ambito della percussione in relazione al movimento vantando la partecipazione a numerose manifestazioni di carattere nazionale ed Europeo in città quali: MILANO

(inaugurazione linea 3 della metropolitana), GENOVA (Festività Colombiane) PARIGI

(Tambour ’89), PARIGI (20°anniversario ELF), CARDIFF (rassegna estiva ’90), BRUXELLES (fete dans la rue), LONDRA (welcom to London) per citarne alcune.

Insegna batteria all’Accademia d’Arte Musicale di Massimo Tenzi a Varese e presso il Mix studio di Milano dal1986 al 1991 anno in cui si trasferisce ad Altamura.

Dal 1992 collabora con l’Onyx Jazz Club di Matera partecipando ai corsi promossi dalla stessa, in qualità di docente di batteria.

Nel 1992 compone e realizza le musiche originali per uno spettacolo teatrale prodotto dalla compagnia TEATRERMITAGE di Molfetta dal titolo “Alice nel paese delle meraviglie”.

Nel 1993 incide, con il CRAZY ART QUINTET un c.d. dal titolo “LOOKING UP LOOKING DOWN”(y.v.p.Music), con all’interno tre brani di propria composizione.

Con lo stesso partecipa al 7° concorso “BARGA Jazz 93” classificandosi tra i primi cinque, e al JAZZ SUMMER FESTIVAL 95 di Bolzano.

Nell’Aprile del 96 partecipa con il VITTORINO CURCI TRIO in qualità di percussionista, al festival internazionale di poesia tenutosi in AMMAN (Giordania).

MIRKO SIGNORILE

(piano)

A Part of me

L’esperienza vissuta in questi ultimi anni con il lockdown ha ispirato il pianista Mirko Signorile a comporre nuovi brani intrisi di poesia, lirismo e spiritualità. “A part of me” è un concerto sognante che sospende il tempo per far spazio ad una narrativa musicale sobria, dove il necessario diventa il focus e il climax dell’intera performance. Atmosfere di new classicismo e jazz pervadono i tasti bianchi e neri ed incontrano i suoni elettronici del synth che fa da tappeto e collante delle diverse storie musicali. Un concerto da vivere tutto d’un fiato, magico e cinematografico.

Breve biografia

Mirko Signorile nasce nel febbraio del ’74, e si diploma in pianoforte con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Allo studio dei compositori classici ben presto affianca lo studio del jazz. Il suo incontro con il sassofonista Gaetano Partipilo, in occasione dei Corsi di Jazz tenuti da Roberto Ottaviano presso il “N. Piccinni”, segna la nascita di un’intesa musicale dalla quale scaturisce dapprima la formazione del gruppo elettrico The Misfits, e a seguire, la nascita degli Urban Society con Partipilo leader, nonché quella del sestetto The Institute di cui egli stesso è leader. Nel ’97 Signorile frequenta i seminari estivi di Siena Jazz con Enrico Rava, il quale gli assegna la borsa di studio come miglior pianista partecipante.

L’anno seguente collabora al progetto discografico “Ecco” del Quartetto Moderno (Mirko

Signorile/Mauro Gargano/Pasquale Bardaro) edito Schema Records, diretto artisticamente dal dj produttore Nicola Conte. Si esibisce con artisti come Enrico Rava, Paolo Fresu, Franco Ambrosetti, Nicola Stilo, Gianluca Petrella, Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani.

Nel ‘99 si perfeziona a New York con Richie Beirach ed avvia la sua collaborazione con la prestigiosa etichetta discografica Soul Note di Giovanni e Flavio Bonandrini.

Il 2002 è l’anno del tour con la cantante brasiliana Rosalia De Souza che lo porta ad esibirsi sui palchi dei più importanti festival europei (Roma, Milano, Torino, Madrid, Lisbona, Le Canarie, El Hierro, Skopie); suona con Nicola Conte a Mosca e San Pietroburgo e si esibisce con Dave Liebaman, Greg Osby, Dave Binney. Nel 2003, il giornalista Pino Saulo lo invita a suonare negli studi della Rai per la trasmissione radiofonica

“Invenzioni a due voci” diretta dal critico Michele Mannucci. In Rai si esibisce in diretta anche con gli Urban Society e i Pow Wow. Il 2003 è anche l’anno della pubblicazione di “In full Life“ (Soul Note), primo disco a suo nome registrato con la band “The Institute”, votato dalla critica come uno dei migliori dischi dell’anno (Musica

Jazz). Nel 2004, entra a far parte con Gianluca Petrella, Roberto Dani e Giovanni Maier del quintetto “Pow Wow”di Roberto Ottaviano il cui cd viene votato come miglior disco dell’anno (Audio Review).