Otto ‘’Componimenti sotto le stelle ‘’ per il Festival “ Le due Bari’’

E a leggere i nomi delle artisti , generi e spettacoli che li rappresentano c’è davvero di che farne più di un pensiero per recarsi a Bari, a cominciare dal 3 luglio per vivere appieno le serate del cartellone disegnato dal maestro Rocco De Bernardis. E l’esordio è di quelli con il botto con il concerto all’arena della Pace del musicista napoletano Tony Esposito, che abbiamo avuto modo di apprezzare a Matera i un concerto degli esordi. Era il 1977 e il ‘’percussionista’’ venne all’ex cinema Quinto con pentole e campanacci per il lavoro ‘’Gente Distratta’’. E’ tornato altre volte l’ultima il 18 febbraio 2024 per i concerti all’ora del tè, al Museo archeologico ‘’Domenico Ridola’’. Un assaggio tra le 8 proposte del festival ‘’Le due Bari’’, l’ultima il 16 agosto con Selma Hernandes, riportate nella locandina . Leggete e…passate parola



COMUNICATO STAMPA

COMPONIMENTI SOTTO LE STELLE – BARI 2025

Direzione artistica: M° Rocco Debernardis

Nell’ambito del Festival “Le Due Bari”, la rassegna Componimenti, ideata e curata dal M° Rocco Debernardis, si presenta nella sua veste estiva con 8 spettacoli in diversi luoghi della città di Bari.

Componimenti sotto le stelle è un’esperienza diffusa tra parole, suoni e visioni che attraversa i luoghi della città e li trasforma in spazi di cultura e partecipazione. Voci e strumenti si intrecciano per costruire paesaggi sonori ed emozionali.



Il 3 luglio alle ore 21.00, all’Arena della Pace Bari, apre il cartellone estivo il concerto di Tony Esposito, artista dal linguaggio musicale originale, capace di unire jazz, percussioni e influenze mediterranee. Special guest della serata, il celebre sassofonista Daniele Scannapieco, per un incontro musicale coinvolgente.



🎟️ Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

