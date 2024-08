Orietta Berti a Poggiorsini l’11 agosto

La sua vita è un film dalla Prima Repubblica e la porta in tour, forte di tanti successi di ieri e di oggi, da ” Finchè la barca va” a ”Mille” successo estivo con Fedez e Achille Lauro, con la simpatia e la professionalità di sempre. Orietta Berti sarà in concerto domenica 11 agosto a Poggiorsini ( Bari) per la festa patronale in Onore di Maria Santissima dell’Addolorata. Non mancherà, ne siamo certi, pubblico e fans dalle regioni vicine. Merito di un comitato che ogni anno fa scendere in campo ”ragazzi” di un’annata di riferimento precisa. Quest’anno è toccato a quelli nati nel 1984, che si sono impegnati e non poco per un programma all’altezza delle attese. E con l’Orietta nazionale venerdi’ 9 agosto ci sarà anche quel Giammarco Carroccia ”erede” di Lucio Battisti con il tour ”emozioni…viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol” .Gli appuntamenti sono alle 21.30 in piazza Alcide De Gasperi nel comune della Murgia.