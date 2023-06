Ops!…Yna: “Lo so, perché alla fine non dico di no’’

Scusate, un pizzico di imbarazzo…per tradurre quella esclamazione all’inglese, che invita a non scivolare su qualcosa che ti capita all’improvviso, ma che alla fine con un sorriso provocatorio ti fa tirare dritto per la tua strada e sorridere finchè ti pare. Magari facendo scoppiare il pallone del chewing gum sulle labbra di rossetto, come compare sulla copertina della nuova incisione. E la cantante materana Roberta Staffieri, in arte Yna, con il nuovo singolo ‘’ Ops!’’ (una esclamazione riportata in tanti cartoon), prodotto da Corrente e distribuito da The Orchard.,ha inciso un interessante e scanzonato singolo che potrete ascoltare sui social a un ritmo travolgente, su metriche (a volte accelerate che sovrappongono le parole) frutto della sintesi tra i generi urban, trap, hip hop che esaltano la sua identità. Del resto Yna è una ragazza che vuole divertirsi, raccontarsi, avere avventure e magari prendersi gioco di qualcuno tra una risata confidenziale e quella che ti fa imbronciare. Una conferma che sintetizziamo nelle parole ‘carpite’ nella sequenza di Ops” ‘’…ero un po’ arrabbiata sulla strada del ritorno… Ops! Io lo so perché alla fine non dico di no… Cercavo di svuotare la serata diciamo solo come è andata…ero un po’ annoiata. E allora che debbo fare…’’ Continua a cantare Roberta. Del resto stai facendo progressi. Ne avevamo parlato il 7 febbraio 2018 nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/roberta-yna-staffieri-pronta-a-scalare-la-hit-world-parade/ E Roberta quella scala musicale… la sta percorrendo fino in fondo, tant’è che ha inciso Ops!

