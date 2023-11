Opere di Vittorio Manno alla Biennale Internazionale dell’Incisione di Sarcelles

Alla Biennale Internazionale dell’Incisione di Sarcelles, che si terrà nella città francese dal 25 novembre al 10 dicembre, saranno esposte anche due opere dell’incisore -nativo di Squinzano (LE), ma oramai materano di adozione, Vittorio Manno, presidente della “Grafica di via sette dolori“. Un appuntamento importante -questo nella città francese- per gli amanti della stampa e di questa eccezionale tecnica artistica, creato oltre 40 anni fa e giunto alla sua 21^ edizione. Incisioni, scalpelli, acquetinte in bianco e nero o a colori, più di 450 opere di 250 artisti provenienti da 36 paesi saranno esposte per la prima volta al pubblico d’oltralpe.

Da sempre, a Sarcelles ,viene messo sotto i riflettori un paese o una regione del mondo e, quest’anno presenta una selezione inedita di opere dei più grandi incisori contemporanei del Messico. L’artista ospite è, invece, il pittore-incisore libanese Assadour Bezdikian, detto Assadour, che dice di se: “Quando incido, dice, esprimo un lato analitico del mio temperamento, seziono l’immagine e, con essa, il pensiero. Sono come un chirurgo”.

Ed è proprio Assadour tra gli importanti artisti (G. Strazza, G.Napoleone, L.Bruno, P.Willburger) ad essere stati incrociati nella lunga carriera di Vittorio Manno che -nel 1976- fondò a Matera, insieme ad altri (e con Angelo Rizzelli in particolare), la Grafica di Via Sette Dolori. Come dicevamo, Vittorio Manno, è nativo di Squinzano (LE), ma dal 1959 ha prima insegnato a San Mauro Forte per poi, nel 1966, trasferirsi definitivamente a Matera ad insegnare Educazione Artistica nella scuola media. Ed è in contemporanea con questa ultimo trasferimento che ha inizio la sua attività di incisore. Da allora ha partecipato a diverse biennale e triennali che si sono svolte nel mondo: Giappone, Stati Uniti d’America, Cuba, Corea, Russia; in Europa: Norvegia, Austria, Lussemburgo, Francia, Olanda, Polonia, dove è stato premiato con medaglia d’onore nella Biennale del Piccolo Formato di Lodz; in Italia: Biella, Acqui Terme- Ovada, Chieri, Campobasso, Soncino, Cremona). Sue opere sono presenti in diverse collezioni pubbliche e private (A. Bertarelli di Milano, A. Sartori di Mantova, Gabinetto delle Stampe di Bagnacavallo, Museo Slesiano di Katovice ecc.). Ha, inoltre, allestito mostre personali presso l’Ateneo de la Laguna di Tenerife, la Galleria l’osanna di Nardò, Galleri Norske Grafikere di Oslo, Palazzo Rumyantsev di San Pietroburgo, La Scaletta di Matera, Mediateca Provinciale di Matera ecc. E scusate se è poco. Alla Biennale di Sarces, Manno espone -come dicevamo- due sue opere: “Lalbero degli stornelli” :

…e “Gocce d’acqua“: