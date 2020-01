E’ tempo di “open day” nelle scuole di ogni ordine e grado. Una sorta di caccia all’iscritto che ogni anno si apre, con una competizione tra istituti scolastici in cui ognuno cerca di mettersi in mostra per dimostrare di essere più bello e migliore degli altri. Una competizione che -persino nella scuola dell’obbligo-sembra essere accettata come normale. Come se non dovesse essere obbligatorio, per tali scuole, garantire a tutti le stesse opportunità e gli stessi livelli di qualità educativa. Una competizione assurda, figlia dell’ubriacatura liberista che ha ammorbata larga parte delle nostre istituzioni. Una competizione che sembra aver fatto dimenticare al sistema scolastico italico l’essenzialità della sua missione. Almeno a giudicare dai ciclici riscontri sulle abilità degli studenti che i test ci consegnano.

Ma tant’è. E, almeno che non abbiate già deciso dove iscrivere i vostri figli, ci/vi tocca abbandonare a questo tour. Di seguito riportiamo la nota che annuncia le tre date in cui la Torraca di Matera guidata da Caterina Policaro si mette in mostra a genitori.

“E’ tempo di Open Day all’Istituto Comprensivo Torraca di Matera: nel mese di gennaio previste tre date (una per ogni ordine di scuola) nelle quali sarà illustrata alle famiglie la ricca offerta formativa che va dalla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, destinata agli alunni ed alunne per l’anno scolastico 2020/2021.

I dettagli del piano dell’offerta formativa saranno presentati dal Dirigente Scolastico Caterina Policaro, coadiuvata da insegnanti e docenti dei plessi e dagli stessi alunni impegnati nella dimostrazione di alcune attività laboratoriali.

Questi gli appuntamenti informativi in programma all’IC Torraca di Matera.

Per la scuola dell’Infanzia, plesso “Rodari” in via Emilia, l’Open day con la presentazione dell’offerta formativa e delle sezioni Montessori è previsto lunedì 20 gennaio 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

La scuola primaria “Marconi” sita in Via Marconi 2, con la proposta e la presenza di tempo prolungato, aprirà le porte alle famiglie e ai bambini e bambine a cui sarà data possibilità di partecipare a diverse attività laboratoriali, giovedì 23 gennaio prossimo, sempre dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Il plesso “Torraca” che ospita i quattro corsi della secondaria di primo grado e l’indirizzo musicale, accoglierà genitori e studenti sabato 25 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

L’istituto Torraca è Scuola Microsoft, scuola polo regionale per la formazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e sede del Future Labs regionale in allestimento, tra le 10 scuole italiane scelte dal MIUR per la sperimentazione del progetto nazionale “Sicurezza a partire dai banchi di scuola”, scuola polo regionale per la formazione sulla sicurezza.

E’ tra le tre scuole di Basilicata che partecipano al progetto Europeo “Clean@air” per il monitoraggio dell’inquinamento ambientale, ha un progetto Erasmus in partenariato con scuole tedesche e olandesi sulla democrazia a scuola in corso, una collaborazione con il FAI per la tutela del paesaggio e dei beni culturali, un “Progetto lettura” verticale tra le tre scuole, un progetto “Crescere con la musica” di ampliamento dell’offerta formativa per lo strumento musicale rivolto alle classi V della primaria, il progetto “A scuola con il coding”, il progetto “Classi aperte”, il progetto di cittadinanza attiva proposto dal consiglio regionale nonché dall’Unesco, la partecipazione attiva al Giffoni Film Festival, l’attenzione al potenziamento dello studio delle lingue inglese e francese e molte altre attività e iniziative volte al completo sviluppo della personalità dei discenti e delle loro competenze, a 360 gradi.

L’Istituto comprensivo Torraca di Matera punta ad un arricchimento costante dell’offerta didattica, andando incontro alle esigenze delle famiglie materane con lo sguardo pronto a cogliere opportunità educative e didattiche sempre più necessarie in una società in continua evoluzione, cercando di assicurare in tutto il percorso una formazione completa ed al passo coi tempi col supporto delle nuove tecnologie e uno sguardo attendo all’inclusione, alla accoglienza ed alla multiculturalità che arricchisce.

Dal 7 al 31 gennaio 2020 sono, infatti, aperte le iscrizioni online alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado da effettuarsi sul sito ministeriale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ con una procedura guidata.

Gli uffici di segreteria dell’IC Torraca sono a disposizione delle famiglie per eventuale supporto e assistenza.

Per la scuola dell’infanzia Rodari le domande vanno presentate direttamente in segreteria.”